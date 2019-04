Impuls a la certificació de qualitat per diversificar el primer sector

L’A planteja impulsar la diversificació del primer sector del país gràcies a un etiquetatge de qualitat dels productes autòctons que certificarien la qualitat i tindrien reconeixement internacional si es fes realitat el seu projecte per convertir Andorra en el primer país reserva de la biosfera.

Així ho va explicar ahir el candidat a cap de Govern per L’A, Jordi Gallardo, en el marc d’una trobada desenfadada al voltant d’un vermut amb els ciutadans d’Ordino. «La comercialització de productes autòctons» és el projecte concret que planteja la formació al seu programa per fer front a la necessària diversificació de l’agricultura del país, actualment molt dependent del cultiu del tabac.

Repercussió en el PIB

«Si som capaços d’aconseguir el label de ser país de la biosfera, tenim exemples d’altres zones que gràcies a tenir aquesta etiqueta han començat a impulsar indústria pròpia, manufacturera del sector primari amb reconeixement i que realment ha permès un impuls important», va indicar Gallardo.

Segons els càlculs fets per L’A en reunions de treball amb experts i altres regions que han rebut el reconeixement de reserva de la biosfera, «l’impacte i el retorn econòmic per a l’economia del país pot ser d’un 1% addicional al creixement del PIB», va assegurar el candidat.

«Amb els elements que tenim del que es tracta és d’alinear-los i posar-los sota uns criteris marcats per la Unesco que ens ajudin a aconseguir el reconeixement com a reserva de la biosfera i fer aquest creixement tant econòmic, com social, com cultural i mediamabiental, òbviament que ens permeti complir amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides», va explicar Gallardo.

Un dels aspectes que Jordi Gallardo va voler deixar clar sobre la candidatura «és que Andorra ja té molts dels requisits per ser declarada Reserva Mundial de la Biosfera i que només es tracta d’endreçar-los, per exemple, ja disposa d’una zona protegida, indispensable per la declaració, com és la Vall del Madriu-Perafita-Claror».

«Ho hem volgut explicar a Ordino perquè és un exemple de parròquia que ha tingut un creixement ordenat i aquest projecte implica tenir un projecte de desenvolupament sostenible a curt, mig i llarg termini», va recordar Gallardo.

Model de mecenatge amb desgravacions fiscals per a activitats culturals i artístiques

L’A establirà desgravacions fiscals per les empreses que impulsin el mecenatge cultural promocionant o finançant activitats culturals i artístiques. A més, es promourà la contractació d’artistes i talents locals, s’habilitaran espais públics de desenvolupament creatiu i es dotarà a les associacions culturals de les eines necessàries per gestionar esdeveniments i infraestructures culturals. També es contempla la rehabilitació, protecció i posada en valor d’edificis emblemàtics de propietat pública. Així ho va explicar ahir el número dos de la candidatura nacional, Ferran Costa, davant la Fàbrica de la Llana, un dels actius culturals que caldria revaloritzar al país per diversificar l’oferta turística de qualitat al país.

Entre croqueta i croqueta

Ferran Costa proveïa ahir durant el vermut de poble a Ordino els periodistes amb croquetes i daus de formatge per fer-nos recordar les entranyables visites a casa dels avis, per la insistència en satisfer-nos, no pas en l’edat, que no se’ns enfadi. «Agafa’n, no em facis un lleig», ens deia amb la mirada. «El menjar entra però el beure, no», puntualitzava. No fos cas que ens quedés la notícia torta. En aquest ambient distès, Costa va parlar sobre la Festa Jove d’L’A celebrada el dissabte a la nit. «Sabeu quina va ser la pregunta que més ens feien? Com es vota!!», deia Costa encara sorprès. Així que mans a l’obra i avui al matí el candidat ja havia penjat a les xarxes un tutorial de Com anar a votar.