Nomen reitera la falta de veritat en l’acord amb la UE

El candidat d’Andorra Sobirana ha posat en entredit, des del primer dia, l’acord d’associació amb la UE i reitera una vegada rere una altra que el Govern no explica la veritat sobre la qüestió. Ahir va escudar-se en dos documents: les recomanacions sobre l’acord d’associació i les conclusions del Consell de la UE. En aquest segon va assegurar que es diu clarament que les negociacions amb Andorra «estan en la fase decisiva» i que la voluntat és poder signar l’acord com a molt tard la primavera del 2019. «Però si ens han dit que estan començant!», es va exclamar. Unes dates que troba «evidents» si es té en compte que al maig hi ha eleccions europees i que per tant, al juliol es renovarà la cambra. En aquest sentit va assegurar que «és evident que el Govern no està dient la veritat. És evident que s’estan imposant els interessos d’uns lobbies econòmics que tenen uns interessos econòmics brutals perquè els seus bancs passen a tenir el passaport financer». Igualment va tornar a recordar que l’associació amb la UE comportarà un IVA mínim del 15% i un increment de les cotitzacions de la CASS al 30 o el 35%, perquè els estats membres no admetran diferències.