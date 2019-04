Clavera defensa la supressió del SAAS i del metge referent

El cap de llista d’UPA, Alfons Clavera, va donar a conèixer ahir les principals propostes que presenta la formació en matèria de sanitat. En aquest sentit va destacar que si arriben a governar, un dels objectius principals serà suprimir el SAAS per traspassar les competències al ministeri de Salut «i així evitar la duplicitat d’òrgans gestors». UPA també considera que cal eliminar la figura del metge referent «perquè volem garantir la lliure elecció de metge» i aplicar una gestió més eficient de la despesa sanitària «sense que això comporti perdre els avantatges del nostre sistema».

D’altra banda, Clavera també va detallar que proposen la creació d’un centre sociosanitari amb atenció especialitzada per tractar persones amb problemes de deteriorament cognitiu i malalts crònics com els que pateixen Alzheimer o Parkinson o qui té danys cerebrals. «Entre els objectius tenim l’estimulació mental amb terapeutes especialitzats per potenciar les seves capacitats cognitives i funcionals, poder atendre les famílies, fomentar els hàbits saludables i fer un cens de persones amb algun tipus d’aquestes problemàtiques per millorar-ne la supervisió i afavorir el diagnòstic precoç».

Igualment, també es comprometen a un desenvolupament ple i integral de la salut mental per mirar de reduir la discriminació social que pateixen alguns pacients i alhora va defensar un enfocament integral de la salut mental. «Proposem la creació d’una comissió interministerial i multisectorial que coordinaria els diferents nivells assistencials», va detallar. Segons el cap de llista d’UPA «cal potenciar l’atenció comunitària i no la institucionalització». Entre els objectius d’aquesta mesura hi hauria la detecció precoç, la prevenció dels trastorns mentals i una atenció assistencial, també, per tractar les addccions «per tal d’assolir la rehabilitació i reinserció social». Tot plegat amb la supervisió d’especialistes.