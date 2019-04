Porta a porta per «copsar el neguit»

En l’equador de la campanya, i aprofitant el cap de setmana, els progressistes van aparcar els actes protocol·laris per sortir al carrer i fer diverses passejades ciutadanes. Ahir va ser el torn de «copsar el neguit» dels comerciants, va anunciar la cap de llista territorial a Escaldes-Engordany, Elisabet Zoppetti, fent un porta a porta pels establiments escaldencs situats entre la plaça Santa Anna i la dels Coprínceps, així com recórrer tota l’avinguda Meritxell fins a arribar a la plaça Rebés a la capital. El recorregut era llarg i l’encapçalava el candidat nacional, Josep Roig, amb desenes de programes electorals de Progressistes-SDP sota el braç. «Els estem transmetent la nostra aposta per la dinamització del comerç i la intenció d’acabar amb el bipartidisme», va indicar. A més, va precisar que els progressistes volen garantir «unes condicions laborals dignes per als treballadors del país».

En una avinguda Meritxell plena de gom a gom de turistes aliens a les eleccions generals del 7 d’abril, el candidat progressista, acompanyat dels candidats a la llista nacional i dels representants territorials del partit a Escaldes i Andorra la Vella, va precisar que pretén «garantir la igualtat salarial entre dones i homes, i apostar per mesures que permetin la conciliació de la vida familiar i laboral, així com fomentar la contractació indefinida en el sector privat ampliant el règim de subvencions destinades a aquesta finalitat».

La cap de llista a Escaldes, per la seva part, va afirmar que «ens dol que el coneixement d’Escaldes es limiti al Vivand i Caldea». En aquest sentit, planteja «promocionar els comerços i les zones menys conegudes» perquè si no «la gent té la idea que Andorra és un únic carrer». La candidata va afirmar que «no hi ha un pla general de turisme». Al contrari, considera que «cada parròquia ha de treballar pel seu compte i, donat aquest punt, les associacions tenen els pressupostos molt limitats». D’aquesta manera, va manifestar la voluntat dels progressistes de fer una reestructuració d’Andorra Turisme.