La rotonda del Punt de Trobada, primera controvèrsia de la campanya

La campanya electoral havia començat tranquil·la, però en fer-se públic que el Govern, finalment, preveu construir una rotonda a prop del Punt de Trobada i que també projecta un aparcament a la part superior del vial lauredià (a la zona de l’antic càmping Huguet), els ànims s’han començat a escalfar. També, perquè són propostes que DA presenta al seu programa electoral. Els rivals de Xavier Espot han vist la jugada com un moviment «electoralista» i la major part coincideixen a posar en dubte la credibilitat de l’Executiu. Els demòcrates, en canvi, defensen l’actuació del Govern i asseguren que si ho porten al programa, és perquè presenten «un projecte continuista».



El candidat lauredià de terceravia, Josep Pintat, va ser un dels més contundents. «Sembla que vagin amb aquest engany perpetu. Aquest Govern no ens mereix cap confiança», va assegurar, afegint que «quan arriben les eleccions canvien els criteris d’execució dels projectes». Pintat va recordar que tant el vial com la rotonda del Punt de Trobada, són propostes que el seu equip ha defensat «i si haguéssim governat, ja estarien fetes», perquè des del seu punt de vista «aquestes obres són una necessitat».

Vial

Justament el cas del vial, l’exconseller Josep Majoral havia demanat poder disposar d’un pàrquing a sota la infraestructura, però des de l’Executiu es va rebutjar la proposta per motius de seguretat i perquè tal com van recordar fonts de DA «calia fer una variació del projecte». Les mateixes fonts van explicar que el projecte incorpora una coberta i places d’aparcament a sobre i que «això ja surt al concurs licitat». Un extrem, però, que Pintat, que era conseller general en la passada legislatura, va assegurar que no en tenien constància. «Semblaria que ens han mentit en seu parlamentària o ens enganyen ara», va afirmar.

Falta de respecte

El candidat d’SDP, Josep Roig, es va mostrar «indignat», remarcant que l’anunci «és una vergonya i és totalment electoralista». Va ser crític pel fet que «s’instrumentalitzi una qüestió que ha preocupat durant molts anys la ciutadania», com és el cas de la rotonda del Punt de Trobada, i per tant ho considera «una falta de respecte per a totes les persones que la necessiten».



El cap de llista dels liberals, Jordi Gallardo, va coincidir amb Pintat en qualificar que aquesta acció «és l’estil de DA, l’estil de l’engany», retraient que «allò que no han volgut fer en quatre o vuit anys, ho prometen ara». Amb tot, es va mostrar convençut que «la ciutadania serà prou intel·ligent per no creure-s’ho» i va demanar que «tirin d’hemeroteca i comparin el que diuen ara i els motius que en el seu moment van donar per no acceptar aquests projectes». En opinió seva aquesta actuació «és sinònim de nerviosisme i que s’adonen que hi ha un desgast».



Malgrat que aquest rotatiu es va posar en contacte amb tots els candidats de les llistes nacionals, Eusebi Nomen no va voler manifestar-se i Pere López va deixar les opinions en mans del candidat territorial de d’Acord, Gerard Alís. Aquest es va mostrar «sorprès» que ara s’anunciïn projectes que inicialment s’havien rebutjat. «Estem contents que es faci, però que es faci en aquests moments és totalment electoralista», va manifestar, deixant clar que també «tenim dubtes que malgrat l’anunci s’acabi executant». Alís va ser clar: «és electoralisme pur i dur, però és el tarannà de DA». El candidat d’UPA, Alfons Clavera ho va definir com «una operació de maquillatge electoralista amb nul·la credibilitat», ja que «han tingut temps fer arranjar-ho i ho diuen en plena campanya. És un brindis al sol».

Continuïtat

Fonts de DA no van veure problema amb què el Govern en funcions tiri endavant projectes que ja estan pressupostats. «Diferent seria si es tiressin endavant projectes no anunciat o no pressupostos», va indicar. A més, van argumentar que si la candidatura de DA porta aquestes propostes al programa és «perquè som un projecte continuista i ens comprometem a portar endavant el que vam dir». De fet, van assegurar que el compromís de fer la rotonda es va assolir amb els treballadors «fa un any».