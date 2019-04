El Sant Julià amplia avantatge en el liderat

Jornada positiva per al líder, la UE Sant Julià, que a la seva victòria sobre l’FC Lusitans (0-3) li suma l’empat de qui tenia més a prop a la taula, l’Inter Club Escaldes, que va empatar amb el cuer, l’FC Encamp (1-1). Ara la segona plaça és per al Vallbanc FC Santa Coloma, que va imposar-se en el derbi per 2-1. Qui millora la seva posició és l’FC Ordino després de vèncer a la UE Engordany (1-2). El Sant Julià és el líder de la Lliga Multisegur Assegurances amb 42 punts. El Vallbanc és segon amb 40, mentre que l’Inter Escaldes és tercer amb 39.