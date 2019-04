Cardelús conclou 21è al Gran Premi de l’Argentina

El Circuit de Termas de Río Hondo acollia la segona prova el Mundial de Moto2, amb Xavi Cardelús a la graella de sortida del GP de l’Argentina. Va poder remuntar posicions, per passar la bandera de quadres a la 21a posició.

Al 'warm-up' havia rebaixat en cinc centèsimes el seu millor registre, però va patir una caiguda sense conseqüències a pocs minuts per al final. Iniciava la cursa 31è i va poder remuntar 10 posicions. «Les coses no han anat malament perquè he pogut completar la cursa sense cometre errades i he rodat a un ritme força constant després de guanyar un parell de posicions a la sortida. Al final l’estabilitat de la moto era més compromesa perquè els neumàtics estaven força desgastats», indicava Cardelús. La caiguda al matí «ha afectat un xic la confiança, però en línies generals, les sensacions de la cursa no han estat dolentes», per tant, «hem fet un pas més i en un circuit on no havia corregut mai. Queda feina a fer, però estem amb les ganes i la determinació de no deixar de millorar».