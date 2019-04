Diagne, sota observació mèdica a l’hospital

Continuen els problemes a la plantilla del BC MoraBanc Andorra. La situació de Moussa Diagne no va millorar durant el cap de setmana, fet que va comportar que ahir fos ingressat d’urgències a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es troba monitorat i sota observació.

A l’entrenament de divendres el pivot senegalès va patir un mareig i malestar general, no fent possible que es desplacés a Sant Sebastià per jugar contra el Delteco GBC. La mesura no va comportar millores i l’estat del jugador va persistir, suposant que fos ingressat. Les primeres proves van descartar cap lesió greu i en les pròximes hores li’n faran més per comprovar l’evolució. Diagne va ser una de les baixes que va tenir l’equip dissabte, sumant-se a les de David Walker i Oliver Stevic.

MVP de març

Tot i no jugar, Diagne és nomenat MVP del mes de març de la Lliga Endesa, amb una mitjana de 20,5, de valoració, superant els 20,4 de Johannes Voigtmann (Baskònia). Nicolás Laprovittola (Joventut) i Beqa Burjanadze (Delteco) el superen amb 25,2 i 21,6, respectivament, però no reuneixen la condició d’haver guanyat almenys la meitat dels partits. El senegalès davant el Reial Madrid va obtenir-ne 19, 20 contra el Fuenlabrada, 26 amb al San Pablo Burgos i 17 amb l’Herbalife.

Setena plaça

La victòria al País Basc i la resta de resultats que es van produir a la 25a jornada permeten al MoraBanc col·locar-se en places de play-off, pujant fins a la setena posició. El conjunt d’Ibon Navarro s’aprofita de les derrotes de rivals directes, el BAXI Manresa i l’Iberostar Tenerife.