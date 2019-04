DA proposa la creació d’una fundació de l’esport d'àmbit nacional

DA va anunciar ahir la intenció de crear una fundació de l’esport d’àmbit nacional. «Desenvoluparà un ampli ventall de funcions al servei de l’esport i dels esportistes, com ara trobar recursos per a projectes esportius, mediació per als esportistes, assessorament i l’impuls d’una mútua esportiva», va desgranar ahir la suplent de la candidatura territorial, Marta Sant Juan, en una visita a Prada de Moles d’Encamp. A més, i «en coordinació amb les diferents federacions esportives», la funció tindrà una comissió per avaluar «les necessitats d’instal·lacions esportives, buscar solucions i optimitzar els recursos dels quals disposa el país». En aquest sentit, els demòcrates també volen impulsar la celebració de grans esdeveniments esportius internacionals. «Tenen un impacte molt positiu en l’àmbit esportiu i turístic, permeten posicionar la marca Andorra i ens permeten atreure esportistes residents», va explicar la número dos de la territorial a Sant Julià, Vicky Grau.



El candidat parroquial d’Andorra la Vela, Enric Tarrado, va reivindicar la creació d’un registre d’andorrans a l’estranger, que es faria en col·laboració amb la Cambra de Comerç. El registre té un objectiu molt concret: «Recuperar el talent de país que viu fora d’Andorra per motius professionals i connectant-lo amb les noves oportunitats que ofereix en mercat laboral del Principat», va plantejar.

Insfraestructura cultural

La número 5 de la llista nacional, Ester Molné, va explicar que DA desenvoluparà una infraestructura cultural a la Massana, concretament on ara s’ubica Casa Parramon. L’actuació «permetrà posar en valor la zona i donarà resposta a les peticions de les associacions, que podran destinar l’espai per fer diferents activitats», va desgranar, tot i indicar que la zona compta amb 3.500 metres quadrats de superfície edificable.

Candidatura de la Unesco

La cap de cartell a la parroquial de Canillo, Meritxell Palmitjavila, va reiterar en un acte a l’església de sant Joan de Caselles la «necessitat de treballar alineats» per tal que la candidatura transnacional per a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco que aplega el romànic andorrà «prosperi amb èxit». «Servirà per donar un impuls a l’oferta turística cultural del país», va dir.

En un acte a la Casa Cal Pal de la Cortinada, la suplent número 1 de la llista parroquial d’ACO + Demòcrates, Berna Coma, va assegurar que la formació «apostarà per recuperar la tradició i la difusió de la pedra seca tant en l’àmbit públic com en el privat» i que «es reconstruiran murs» amb aquest tipus de tècnica centenària que aporta «un valor històric i patrimonial al país», ja que és una tècnica relacionada amb «les nostres arrels».