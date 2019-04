El VPC supera amb solvència el primer escull per a l’ascens

Primera etapa superada. El VPC es va classificar per als quarts de final després de vèncer a l’Aviron Castrais a l’Estadi Nacional. Els andorrans van dominar l’enfrontament, menys el primer tram de la segona part, en el qual el rival es va créixer aprofitant que es trobava amb un jugador més sobre el camp. Finalment l’equip va reaccionar per tornar a obrir escletxa en el marcador i assegurar-se la victòria per continuar en la lluita per l’ascens de categoria.

Seria un partit amb dos estils de joc. El del visitant era més lent, basant-se en la seva davantera, mentre que el dels locals era més dinàmic, imprimint sempre velocitat. El matx no va començar bé. El conjunt francès s’estrenava amb un drop només començar, però ben aviat l’electrònic es capgirava amb un cop de càstig al minut cinc de Jinashvili i un assaig de Nico, que materialitzava una llarga cursa fins plantar l’oval sobre la gespa. Aquestes accions permetien tornar a manar en el marcador, tot i l’errada del georgià en el llançament a pals posterior. Els andorrans van continuar portant la veu cantant de l’enfrontament. Eren superiors i abans de la mitja hora una marca de Jinashvili i un cop de càstig llunyà del mateix jugador permetia posar diferències, que es veurien reduïdes gràcies a una penalitat francesa. Abans del descans Jamrulidze veia una targeta groga per un placatge i el temps que va deixar al VPC amb un jugador menys, es va notar.

Garcia: «Estic molt content per la feina que han fet els jugadors. Hem realitzat el que volíem fer, un joc dinàmic que sabíem que els faria mal»

La circumstància la van aprofitar els gals per empatar el duel, davant les protestes de jugadors, cos tècnic i seguidors andorrans davant les decisions de l’àrbitre, sentint-se perjudicats en més d’una acció. No estaven gens d’acord amb el que estaven veient. El partit fins aquell moment havia estat controlat pel VPC, que veia com el rival arrencava amb un assaig de penalitat després d’una errada defensiva entre Jinashvili i Tabveridze. La tornada de Jamrulidze al camp va ajudar, però la inèrcia era francesa i amb un cop de càstig igualaven el matx. A pesar del contratemps els andorrans van saber reaccionar a temps i fins al final van tornar a mostrar-se més poderosos per assegurar-se la victòria. Al minut 60 Agustín donava avantatge amb un assaig i les distàncies s’ampliaven amb un altre de Nico, transformat per Jinashvili. Després d’una picabaralla, Mtchdlidze veia la targeta vermella i era expulsat, que li farà perdre’s els quarts de final, mentre que el seu oponent la veia groga.

Aquest fet no va descentrar i les errades franceses van ser aprofitades. No van passar ni dos minuts que Fidalgo interceptava l’oval per realitzar una cursa cap a la línia de marca. Veient que seria placat va realitzar una finta per assistir a Canturri i que aquest finalitzés la feina. Jinaishvili encertava entre pals i la sentència ja era un fet. Encara va donar temps per seguir ampliant el resultat. Nico va recuperar la pilota per materialitzar un nou assaig, transformat per Jinashvili.

Amb la classificació aconseguida i les opcions d’ascens intactes, l’entrenador del VPC, Jonathan Garcia, destacava sentir-se «molt content per la feina que han fet els jugadors. Hem realitzat el que volíem fer, un joc dinàmic que sabíem que els faria mal i així ha estat». La major part del temps el partit el van controlar, però «al principi de la segona part hem tingut una baixada d’intensitat. Amb un rival a les fases finals no et pots permetre tenir baixades de tensió». És un toc d’atenció que serveix de cara a la següent eliminatòria.

El Toulouse Lalande espera

El rival dels andorrans als quarts de final serà el Toulouse Lalande, que ahir es va desfer del Foix per un ajustat 13-12. Com a primer de grup té l’ascens garantit a Honor, però és un club que també busca fer-se amb el títol, pel que des del Principat no s’espera que baixi la guàrdia. «Volen guanyar el campionat», assegura Garcia. A la fase regular va quedar just per sobre el VPC, finalitzant primer amb un balanç de 15 victòries en els 18 partits disputats. «És un gran equip, amb un gran pressupost, el més gran de tota la categoria. Tenen molt bons jugadors i és un conjunt bastant similar al nostre, molt dinàmic també. Els dos partits que hem jugat amb ells el públic s’ho ha passat molt bé», assenyala Garcia.

El matx es jugarà diumenge vinent en camp neutral, encara per confirmar. En les dues ocasions que s’han trobat aquesta temporada el triomf va recaure a favor del Toulouse Lalande, en uns duels ajustats. Des del VPC esperen que a la tercera sigui la vençuda i que serveixi per continuar el camí de l’ascens.