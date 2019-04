Josep Roig: «Establirem un topall del 15% en l’augment del preu dels lloguers»

Experiència en el món de la política no li’n falta. Va ser secretari d’Estat d’Educació en el Govern de Jaume Bartumeu i, fins fa unes setmanes, conseller de Cultura al Comú de Sant Julià de Lòria, ara encapçala el projecte nacional de Progressistes-SDP per «retornar el país a la ciutadania». Va acceptar el «gran repte» per «capgirar la situació actual del país» i defensa aferrissadament tres grans idees: «Som inequívocament socials, progressistes i europeistes», manifesta.

–Quin és l’objectiu de Progressistes-SDP quant a representació al Consell General?

–Som ambiciosos i sempre volem millorar. Obtenir tres consellers ens permetria incidir en el futur del país i participar en l’acció de Govern.

«Hem de despenalitzar l’avortament, però no ens plantegem un model d’Estat alternatiu al del Coprincipat»

–No han volgut fer pactes preelectorals, però durant setmanes diuen que volen «estendre ponts de diàleg i no cavar trinxeres». Si la governabilitat d’un partit depèn dels progressistes després dels 7 d’abril, pactaran a qualsevol preu?

–Hem d’evitar que hi hagi una majoria absoluta, sigui del partit que sigui. Les majories no són bones, però tampoc ho són les minories àmplies. Per tant, estarem oberts al diàleg, a confrontar idees i al consens. Però no a qualsevol preu: no renunciarem al nostre projecte de país perquè el nostre tarannà està ben marcat per la coherència i la credibilitat.

–La confluència d’Acord debilita els socialdemòcrates i pot provocar una transferència de vot cap als progressistes?

–Se’m fa difícil valorar les estratègies d’altres partits. A més, el resultat de les eleccions es preveu incert. Sense arribar a pactes preelectorals, els progressistes també hem conformat llistes transversals amb sensibilitats diverses i que comparteixen idees comunes.

–Què proposen per solucionar la problemàtica de l’habitatge?

–Establir un topall del 15% en l’augment de les rendes en les renovacions dels contractes d’arrendament i garantir un sistema de prestacions i ajuts públics al lloguer. Fa dècades que sabem que patim crisis cícliques en aquest assumpte i ens hem d’anticipar. Per això, hem de recuperar el Departament d’Habitatge. També hem de crear habitatge de gestió pública que sigui real, ja que DA presumeix de pisos que tenen un impacte insignificant en la societat, i ens comprometem a construir un centenar de pisos socials.

«Europa ens és rotundament favorable»

–La despenalització de l’avortament i el Coprincipat són compatibles?

–És clar, i més si volem ser un país progressista i adaptat als nous temps. La despenalització en els tres supòsits bàsics és un dret fonamental de les dones i l’hem de garantir. Per tant, és hora de portar el debat al Consell General. Ara bé, no ens plantegem un model d’Estat alternatiu al del Coprincipat. El copríncep episcopal encara no s’ha pronunciat explícitament al respecte, però el poble andorrà és sobirà i els coprínceps han de respectar les decisions que pregui.

–El futur d’Andorra passa per l’acord d’associació amb la Unió Europa?

–Ens és rotundament favorable, sí. Es donen dues situacions: el Principat és dependent i ho hem d’assumir. Però a la vegada hem de ser plenament conscients de la nostra sobirania i, per tant, Andorra no pot operar amb les regles generals de la UE. Em consta que la Comissió és conscient i que arribarem a una entesa favorable per ambdues parts. Per això, l’acord d’associació ha d’anar lligat a una política d’Estat. A més, s’ha de ser transparent amb la ciutadania. L’opacitat i la desinformació del Govern de DA l’únic que genera és descontent i rebuig a la signatura de l’acord.

–S’ha de canviar el valor del punt de les cotitzacions per garantir les pensions?

–No puc respondre a aquesta pregunta perquè no tinc la informació de la CASS ni de l’Administració per l’opacitat que DA ha instaurat a les institucions. Però m’atreveixo a dir que els calaixos estan buits perquè per fer quadrar els pressupostos han hagut de posar mà a la caixa de les parapúbliques. El Govern de Toni Martí ha dilapidat les arques de l’Estat en inversions multimilionàries i en infraestructures faraòniques que han fracassat. També està malbaratant els diners públics en assessoraments externs i en càrrecs de confiança.

–L’estat del benestar que proposen requereix una forta inversió. Tan si les arques estan buides o plenes, preveuen apujar els impostos per garantir-lo?

–No, perquè suposaria agreujar encara més la fractura social que patim. El que reivindiquem i proposem és posar l’economia al servei de les persones. Hem d’assentar les bases d’una economia duradora gastant millor, mantenint la pressió fiscal i diversificant l’economia, fent-la a la vegada productiva. Tanmateix, hem d’evitar les privatitzacions i controlar les adjudicacions, així com buscar noves oportunitats de negoci i potenciar el desenvolupament sostenible.

«El Govern de DA ha dilapidat les arques de l’Estat en inversions faraòniques que han fracassat»

–És partidari de la construcció d’un heliport nacional i d’un aeroport?

–En els últims vuit anys l’únic que ha fet el Govern ha sigut cremar projectes quan el que hem de fer és millorar els que ja tenim i els que els polítics, uns i altres, ens vam comprometre a fer: finalitzem el vial i el desviament de Sant Julià, ja que la carretera és el principal accés al país. Hem realitzat una gran inversió a l’aeroport de la Seu d’Urgell i abans que volin els avions ja li girem l’esquena? Sí que veig amb bons ulls el transport per cable que proposa França i unir Porta amb el Pas de la Casa amb un metro subterrani per potenciar l’entrada i la sortida per la frontera francoandorrana.

–El model turístic actual dona símptomes d’esgotament?

–Sí, com també els dona el model del tabac. Hem de buscar alternatives. Estem d’acord en trobar iniciatives per combatre la desestacionalització i en vincular Andorra a grans marques i esdeveniments, però no creiem convenient contractar a cop de talonari. S’ha afavorit un turisme de baix cost: la gent ve, però no gasta. Hem de potenciar un creixement sostenible implantant projectes que durin tot l’any i que generin llocs de treball.