Pintat demana «unitat» per afrontar els reptes de futur

«Hem vist que els ciutadans estan cansats que es facin tantes lleis mal pensades, així com un cert desànim. La gent està ofesa o molesta que es vulgui encarar el futur amb propostes repetides i populistes», va manifestar ahir el candidat nacional de terceravia, Josep Pintat, en fer el balanç de la primera setmana de campanya electoral durant la botifarrada popular que va la plataforma que va celebrar al Parc Central d’Andorra la Vella. «La gent ens encoratja i ens diu que hem d’anar units per afrontar els grans reptes del futur», va indicar.



Pintat, acompanyat d’altres representants nacionals i territorials d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, va explicar que encara els últims dies de la campanya amb «molts ànims i amb moltes ganes de continuar fent arribar el nostre missatge: Andorra té un brillant futur, però és hora de canviar». En aquest sentit, va recordar que terceravia vol «plantejar solucions globals, que la gent i les parròquies estiguin ateses i que el país vagi endavant».



El líder de la plataforma es va tornar a referir a l’acord d’associació amb la Unió Europa. «DA i PS han menystingut el gest de la UE d’obrir-nos les portes i oferir-nos la seva col·laboració, anant sense saber què volen, embarcant al país i entonant un mea culpa a la tornada», va assegurar.



El cap de llista lauredià, Josep Majoral, es va reunir dissabte amb els joves de la parròquia en «una reunió informal en la qual ni tan sols hem demanat el vot», i els va animar a votar «l’opció que els convenci». «Donem per fet que són gent responsable, més que alguns polítics i, per tant, no ens cal ensenyar-los a votar perquè ja són conscients del que votaran», va dir.