CC aposta pel transport elèctric col·lectiu

El candidat de CC, Carles Naudi, va refermar ahir el seu compromís amb les energies renovables des del costat de la instal·lació fotovoltaica de l’Agora International School de l’Aldosa, la més gran del país. «Tenim el compromís de reduir un 20% els gasos d’efecte hivernacle, també volem incrementar un 20% l’ús d’energies renovables i augmentar en un 20% l’eficiència dels edificis i locals públics».

En aquest sentit va proposar la implantació del «cotxe elèctric compartit» i la voluntat de fer créixer el nombre de bases per a bicicletes elèctriques. En definitiva, «promocionar tot allò que vagi vinculat a projectes d’eficiència energètica i a projectes de generació d’energia com la solar». Naudi també va parlar de la possibilitat d’oferir transport públic amb autobusos elèctrics.



D’altra banda va exposar una «aposta ferma» per reduir la dependència energètica que el Principat té dels països veïns. Segons el candidat de CC aconseguir independència energètica faria que els productors importants no estiguessin tots fora de les fronteres i ajudaria a controlar més el preu de compra de l’energia. «Sabem que aquest és un factor clau», va remarcar.