UPA modificarà el sistema d’elecció al Consell Superior

Per a Units pel Progrés d’Andorra només hi ha un article de la Constitució que s’hagi de modificar: el 86.2, que fa referència al sistema d’elecció dels membres del Consell Superior de Justícia.



Actualment els representants dels poders legislatiu (president del Consell Superior) i executiu (vocal) són escollits pel Síndic General i el cap de Govern, respectivament. UPA proposa que el primer sigui triat per votació popular –«d’una manera similar a com es fa amb la CASS»–, mentre que el segon ho sigui pel Col·legi d’Advocats i Procuradors. «Nosaltres entenem que el Col·legi té l’estatut per llei de col·laborador de la justícia i volem que s’impliqui més en aquest procés d’elecció i despolititzar així l’òrgan rector», va informar el cap de llista, Alfons Clavera.



Aquesta modificació suposaria que l’òrgan fos totalment independent. «No estem acusant ningú ni diem que s’hagin produït influències de poder, però la gent del carrer sí que ens ha tramès els seus dubtes i el seu neguit», va matisar la número dos de la formació, Raquel Fernandez.



Procediment civil

D’altra banda, el cap de llista també va anunciar que si arriben a l’Executiu, derogaran la llei del codi de procediment civil perquè és «una mala còpia de la llei espanyola». Clavera va considerar «s’ha volgut traspassar a Andorra, però s’ha comprimit molt i s’han produït llacunes» i tot plegat ha quedat en un text que no és «ni útil ni eficaç», irònicament, «tal com es defineix en el seu preàmbul. En aquest sentit, el jurista va explicar que en aquests moments «el Col·legi d’Advocats està fent una formació i s’ha constat que la llei conté defectes de tècnica legislativa i genera dubtes respecte a la seva aplicació» i, per això, UPA va demanar «tornar al sistema escrit» com més aviat millor.