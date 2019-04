Andorra Sobirana «despolititzarà» la funció pública amb una nova llei

Amb l’edifici administratiu del Govern de fons, Andorra Sobirana (AS) va presentar ahir una de les mesures que més preocupa a molts dels votants que aquest diumenge aniran a les urnes: la Funció Pública. Segons va avançar el seu cap de llista, Eusebi Nomen, si AS arriba a l’Executiu el primer que farà serà crear una legislació específica del funcionariat amb una bateria de normes que estableixi les funcions de cada treballador, així com les característiques del seu lloc de feina, quina és la seva remuneració o com es defineix la seva progressió professional, entre d’altres. A parer de Nomen, actualment les institucions públiques pateixen una «forta politització» que va contra «els funcionaris no endollats», de manera que amb la llei que proposa AS «la persona que entri a l’Administració sabrà des del primer dia quines són les normes del joc», independentment del partit «i el color» que governi.



Una vegada més, Nomen va destacar la importància de l’acord d’associació, també en la Funció Pública, ja que, tal com va explicar, l’informe de recomanacions de la UE admet que «Andorra haurà d’incrementar els seus funcionaris i crear un cos especial» de treballadors a Brussel·les, un cost «massa elevat per a l’administració andorrana», en paraules de Nomen.