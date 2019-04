D’Acord proposa augmentar les pensions per reactivar l’economia

Els candidats de d’Acord d’Andorra la Vella proposen augmentar les pensions de la gent gran «com a mínim per sobre del salari mínim que proposem, que és de 1.200 euros». D’aquesta manera, segons va expressar el cap de llista, Quim Miró, durant la visita que els membres de la candidatura territorial van realitzar ahir a la tarda a la Casa Pairal, «ajudarem a reactivar l’economia». Miró considera que cal «una pensió digna que els pugui ajudar a viure i a consumir, perquè també són consumidors». A més, va recordar que el col·lectiu de la gent gran «és una gran part de la societat i representa un percentatge de la població molt important».

D’altra banda, el candidat de d’Acord per la capital també va mostrar-se partidari de crear «un sistema de cuidadors a domicili» amb l’objectiu de retardar tant com es pugui «la institucionalització en una residència o clínica quan es comença a perdre la mobilitat o altres capacitats». «Aquest servei d’atenció domiciliària, que podria ser públic o públicoprivat i tenir servei diürn, nocturn o les 24 hores, serà molt bo per a les famílies i afavorirà que les persones puguin gaudir dels darrers anys de la seva vida en un entorn familiar», va defensar Miró tot remarcant que des dels comuns ja es fa molt bona feina en aquest sentit i que és Govern qui hauria de millorar-la ara.