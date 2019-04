L’AGIA demana reduir els impostos per tal d’incentivar les inversions

El president de l’AGIA, Jordi Galobardas, va aplaudir que tots els partits polítics hagin incorporat propostes sobre el sector immobiliari en els seus respectius programes electorals. De tota manera, en referència a les reunions mantingudes amb tots ells durant aquests últims dies, Galobardas va apuntar en declaracions a aquest rotatiu que la majoria coincideixen que la solució a l’actual problema de l’habitatge passa per «implementar mesures a llarg termini però polítiques des de ja».

Tal com va manifestar el president de l’AGIA, el col·lectiu reclama incentius per a la inversió i la promoció del sector immobiliari, sobretot en l’àmbit dels lloguers. «I això s’aconsegueix donant el màxim de facilitats perquè el sector estigui motivat, com pot ser modificar la llei del sòl, rebaixar la cessió urbanística o disminuir els impostos», va detallar Galobardas tot insistint que «el Govern no ha de promoure mesures restrictives, sinó reduir la pressió fiscal que sovint s’exerceix sobre els inversors».

Més protecció

Més enllà d’aquesta reivindicació, l’AGIA també ha estat traslladant a totes les formacions la necessitat de millorar la seguretat jurídica. «Hi ha propietaris que posen els seus pisos en lloguer i que s’acaben trobant en situacions conflictives amb els arrendataris, fet que després els dificulta trobar un nou llogater», va exemplificar el president del col·legi per justificar que cal impulsar mesures com la flexibilització de la llei d’arrendaments.

Malgrat que Galobardas no va voler entrar a valorar les mesures específiques en matèria d’habitatge que cada partit recull en el seu programa per tal de no posicionar-se en cap sentit, sí que va reivindicar que el Govern que sorgeixi de les eleccions emprengui «una actuació bastant contundent». «Si no hi ha incentius, evidentment que el mercat immobiliari no es començarà a moure», va sentenciar el president de l’AGIA.

De fet, el col·lectiu considera que amb les mesures que estan plantejant serà possible incrementar l’oferta de lloguer, un dels problemes que actualment més preocupa a la societat andorrana. Tot i que la població fa temps que està patint els augments abusius dels preus dels habitatges, els polítics no van començar-ne a prendre consciència fins que l’actual raonador del ciutadà, Marc Vila, va començar a rebre diverses queixes en aquest sentit i va decidir obrir una investigació al respecte, que ara mateix ja es troba en la seva fase final però no farà pública fins que es constitueixi el nou Govern. Mentrestant, els agents i gestors immobiliaris esperen l’arribada d’aquests incentius per promoure noves construccions o destinar els pisos actuals al mercat de lloguer.