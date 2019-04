Caldea col·labora amb projectes solidaris a favor de la infància

Caldea continua desenvolupant el seu vessant altruista i enguany estrena una nova col·laboració amb l’associació My magic monster, que té com a objectiu lluitar contra el càncer infantil. Per cada aniversari celebrat a l’espai Likids, d’accés exclusiu als infants d’entre 3 i 8 anys, l’spa termal ha destinat quatre euros el projecte solidari, de manera que n’ha aconseguit recaptar fins a 1.512.

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, just ahir va fer entrega d’un xec amb aquesta quantitat a Michelle Ferrara, la creadora de la iniciativa, que ja va avançar que els diners es destinaran a la creació de l’SJD Pediatric Cancer Centre Barcelona, el primer centre d’Europa dedicat exclusivament al tractament i la recerca del càncer infantil, en què els pacients són acceptats independentment del seu origen o situació econòmica.

A banda d’aquesta nova col·laboració, com ja fa des de l’any 2014, Caldea segueix donant a Unicef Andorra 50 cèntims de cada entrada venuda a un resident del país, tant del Termolúdic com d’Inúu, l’espai Adults Only de Caldea. Entre el 2017 i el 2018, l’spa termal va aconseguir recaptar prop de 9.000 euros, que Unicef Andorra destina al Congo en un projecte que, entre d’altres objectius, persegueix promoure l’accés a l’aigua potable en les regions rurals de Lékoumou, a més de millorar l’estatut social de les poblacions autòctones en el marc del desenvolupament d’una estratègia nacional de protecció dels drets.