Terceravia aposta per «revisar» la Llei de la Funció Pública

Terceravia té com a objectiu dimensionar i adaptar l’administració pública a la nova realitat del país, és per aquest motiu que segons va explicar la candidata territorial d’Andorra la Vella, Emi Matarrodona, «proposem revisar i modificar la Llei de la Funció Pública». La plataforma liderada per Josep Pintat té en ment poder crear «un espai nacional de treball i debat sobre la Funció Pública entre el Consell General, el Govern, els comuns i els sindicats». Alhora volen dotar els funcionaris de «formació específica i continuada» i alhora «vetllarem per una gestió de l’acompliment clara i sostenible i tindrem en compte el seguiment de la carrera professional».



Segons Matarrodona, un dels elements més importats és que a l’hora de revisar la normativa «hi hagi tots els actors presents i que hi hagi consens. El que no pot ser és que es tiri pel dret d’aquesta manera». Amb tot, no va entrar en massa detalls sobre els aspectes concrets que voldrien canviar. «Han canviat els triennis per quinquennis, l’estatus de funcionari ha quedat diferent. Tot això es posarà sobre la taula i a partir d’aquí, a treballar de valent».



Quant al canvi de triennis per quinquennis, va remarcar que «sortim perdent els funcionaris» i considera que no és aquest punt el que ha de ser determinant per aconseguir la sostenibilitat del sistema. «Si es feia fins ara... És una cosa que haurem d’estudiar en profunditat», va afirmar.

D’altra banda, també treballaran per desburocratitzar l’administració i aconseguir que els procediments siguin més àgils i eficients.