Detingut un home per pegar un altre i amenaçar els policies

La Policia va detenir la setmana passada un total de 24 persones, entre les quals destaquen les de dos homes que van amenaçar els agents. D’una banda, van controlar un home resident de 30 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor dels delictes contra la integritat, l’honor i la llibertat. Els agents van ser requerits per una alteració de l’ordre públic en un bar. Al lloc dels fets es va observar el detingut «molt alterat i agressiu», i en un moment donat va donar un cop de puny a la cara d’un altre client. En voler ser controlat pels agents, va fer cas omís a les instruccions donades, i va proferir insults i amenaces envers els agents, va explicar el servei de l’ordre en un comunicat.

A un turista de 30 anys se li denega l’entrada al festival Hibernation i també intimida els agents

De l’altra, un home no resident de 30 anys va ser arrestat al festival de música electrònica Hibernation al Pas de la Casa com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, l’honor i la funció pública. Els vigilants de seguretat del recinte van denegar l’entrada al detingut. En el moment d’arribar els agents, va tenir una actitud desafiant i agressiva. Una vegada calmat, se’l va portar a l’establiment hoteler on es trobava allotjat, lloc on va tornar a canviar la seva actitud i va injuriar i amenaçar de mort els funcionaris de policia, a més de fer l’intent d’agredir un d’ells, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció. Durant el seu control va oposar una forta resistència, fet que va ocasionar lesions en un dit de la mà dreta i a l’espatlla esquerra a un dels agents.



També al Pas, el servei de l’ordre va acudir a un domicili per una forta discussió entre veïns. Va arrestar una dona resident de 37 anys perquè va determinar que hauria anat al domicili de la seva exparella a recollir la seva filla menor, lloc on va tenir una disputa amb l’exparella i la filla, i va entrar al domicili per la força sense el seu consentiment. Tanmateix, en ser controlada, va tenir una actitud desproporcionada, es va negar a seguir les indicacions, es va resistir i va proferir insults envers els agents.

Alcoholèmia de 3,03 g/l

Els agents van arrestar 13 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i donar una taxa superior als 0,8 grams d’alcohol per litre en sang. Un home resident de 42 anys va bufar 3,03 g/l després de patir un accident amb danys material. Aquesta alcoholèmia positiva és la segona més elevada de l’any després dels 3,10 g/l que va donar un home de 33 anys el 10 de febrer, quan va patir un accident on va resultar ferit. Respecte a dades mitjanes, l’edat dels detinguts ebris va ser de 33 anys i taxa, 1,44 g/l.

Violència de gènere

Per últim, el servei de l’ordre va detenir diumenge Andorra la Vella un home resident de 51 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. En una discussió de parella, el detingut va injuriar la víctima, i el fill d’aquesta, en interposar-se, va rebre una forta empenta per part de l’home que el va fer caure a terra.