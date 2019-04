Progressistes-SDP incentivarà els propietaris de terres per garantir l’espai natural

El candidat a cap de Govern per Progressistes-SDP, Josep Roig, acompanyat del representant número 13 a la llista nacional, Víctor Naudi, es va reunir ahir amb representants de l’Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA), a qui els van plantejar la seva intenció de modificar la llei d’Ordenació del Territori i Urbanisme i les de Competències i Transferències dels comuns. Amb aquests canvis, els progressistes pretenen «donar més seguretat jurídica» als propietaris, «potenciar l’espai natural» i «evitar la massificació de promocions urbanístiques», per així trobar «un equilibri necessari». En aquest sentit, Naudi va precisar que l’Estat «ha de donar incentius i ajuts els propietaris de terres per mantenir el paisatge, el sotabosc, la pagesia i la ramaderia», així com «trobar mesures compensatòries amb cultius alternatius i el turisme».

Naudi assegura que el «canvi constant» en les cessions treu seguretat jurídica als propietaris

Com va recordar Naudi, «el debat no és nou», però segons el progressista les «diferents» modificacions de les lleis estan causant problemes als propietaris. «Els terrenys són un bé preuat pel país tot i tenir un valor immobiliari». Tanmateix, entenen que «el turisme i la qualitat del paisatge són dos aspectes indivisibles». Per això, la modificació de la llei del sòl passa per «garantir una millor gestió» i de les que afecten els comuns, per acabar amb «el constant canvi en la qüestió de les cessions». Solucionant aquest extrem, a parer seu, els propietaris recuperarien la garantia jurídica.



Aprofundint en aquest punt, el candidat va recordar que també cal revisar la Llei de Transferències perquè «les competències que han quedat malmeses i han comportat un retrocés», en referència a la gestió feta per DA i al fet que el text arribés al Tribunal Constitucional.

Neguits i reflexions

Una de les altres inquietuts que l’APTA, representada per Peggy Cerqueda, Simó Duró, Josep Simó i Jordi Font, va transmetre a Progressistes-SDP és que «hi ha mancances en la pagesia i en la funció de la propietat per mantenir el paisatge», va assenyalar Naudi, que va reflexionar en veu alta: «Hem de preveure quin futur volem per al país. No pot ser que tot es massifiqui amb edificacions de caràcter especulatiu, que hi hagi desigualtats entre propietaris grans i petits i que no es tingui en compte l’aspecte patrimonial».

La importància de la pagesia

El candidat a la llista nacional va defensar la rellevància de la pagesia en el país. «Ha de tenir un rol important tant per la neteja del sotabosc com per la millora del paisatge», va precisar, a la vegada que va afegir que «és un plus de cara al turisme». Tanmateix, els progressistes aposten per la pagesia com «alternativa a la disminució i posterior desaparició del cultiu del tabac», uns fets que creuen que passaran abans que acabi la transitòria de 30 anys signada amb Europa.