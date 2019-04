La Jorma Urban Trail vol arribar als 500 participants

Una de les proves més emblemàtiques de la Copa d’Andorra de curses de muntanya, la Jorma Urban Trail, s’ha plantejat, per la seva tercera edició, arribar als 500 participants, superant així els 397 de la passada edició. Per aquest motiu, com a novetat, col·laborarà amb l’associació Aigua del Coco, de manera que per cada inscripció, el Comú donarà un euro a l’entitat, a més d’altres iniciatives de recaptació.

La cursa se celebrarà el 25 de maig per tot el territori escaldenc i tindrà tres recorreguts, un de cinc, un de 10 i una mitja marató de 21 quilòmetres. La cursa vermella, la més llarga, puja fins a Entremesaigües, el refugi de Font Verd, baixa per Coll Jove, el pla de Sant Miquel d’Engolasters fins a arribar al Pont de la Tosca, on s’uneix amb el tram del de cinc quilòmetres de la cursa més curta. La mitja marató acumula un desnivell d’uns 1.400 metres, mentre que uns 600 metres la cursa mitjana i uns 260 la petita.

En aquest sentit, segons va explicar el conseller d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany, Jordi Vilanova, «és tot un repte». «Fem una aposta molt ambiciosa i, per aquest motiu, des del Comú, hem triplicat el nostre pressupost, perquè hem volgut oferir un material i altres novetats que els corredors es trobaran quan recullin el dorsal». «És una prova per a totes les edats i els nivells i és la primera prova de la Copa d’Andorra», recordava i afegia que «s’està consolidant dins d’aquesta competició, en la qual creiem, però es mereix molt més».

Així mateix, el corredor Marc Casal, va assegurar que «és una cursa top de la copa» i va celebrar els canvis en el recorregut «que serveixen per millorar i ofereixen una carrera molt diferent amb un recorregut encara més espectacular, amb una sortida i una arribada accessible».