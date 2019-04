Oliveras i Moreno guanyen els Nacionals andorrans

Grandvalira va acollir ahir la primera cita del Campionat d’Andorra de velocitat i en el supergegant masculí, Marc Oliveras va ser el més ràpid i campió amb un crono de 53, 16 per obtenir la victòria que va compartir amb l’espanyol Albert Ortega, amb idèntic registre. Tercer va ser l’espanyol Ibon Mintegui, a 0,60. Quart, i segon andorrà va ser Matías Vargas, amb un temps de 53,92, a 0,76 d’Oliveras, mentre que sisè, i tercer andorrà, va ser Bartumeu Gabriel, amb 54,29, a 1,13 del millor temps. En categoria femenina, la victòria va ser per a Cande Moreno que es va imposar amb un temps de 56,48, mentre que segona va ser la també andorrana Carla Mijares, amb 56,68, a 0,20 de Moreno. La tercera posició va ser per a Sissi Hinterreitner, que amb 56,97, 0,49, va tancar el podi del Nacional.

A més, en el supergegant FIS del Tarter, Oliveras va ser tercer amb un crono de 54,64, a o 0,30 del guanyador, Albert Ortega. A més, en una altra prova FIS femenina d’aquesta modalitat, Hinterreitner es va imposar amb 57,35.