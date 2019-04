La federació de tennis es muda a Principadel i busca acollir un torneig ITF júnior

Des d’ahir, la Federació Andorrana de Tennis té la seu social a Principadel i la seva base entrenarà allà, en les pistes homologades que permetran que Andorra aculli importants tornejos. En aquest sentit, els objectius de la FAT són acollir un torneig ITF júnior sub-16 l’any que ve i el seu grup de la Copa Davis.

En aquest context, el president de l’entitat, Àlex de Santiago, va explicar a EL PERIÒDIC que «ha estat una situació àrdua i difícil que al final s’ha pogut completar», ja que aquest havia estat l’objectiu des de fa anys. «Amb l’ampliació, l’entrada del nou capital i amb Xavi Altimir, ha estat molt fàcil perquè ve del món del tennis i ens hem entès molt bé, ja que parlem un llenguatge molt similar, estimem aquest esport i volem que això funcioni», aclaria.

D’aquesta manera, fins que les obres acabin, fet que està previst per a finals d’any, la FAT i Principadel tindran un contracte anual. «Quan s’acabi la teulada i les pistes, es revisarà per actualitzar el preu, però no hi haurà problemes», puntualitzava i recordava que les proves que se celebrin, com els Jocs dels Petits Estats, la Copa Davis o un ITF, «seran sense cost addicional, encara que s’haurà de parlar amb el Govern per les necessitats que hi hagi, de manera puntual i, si això comporta una prima especial, seria entre el Govern i Principadel».

«El Govern creu en nosaltres i ens ajuden en el camí que hem pres», sentenciava.

Així, va manifestar «la satisfacció per les dues parts de poder engegar un projecte tan ambiciós, ja que surt un jugador molt bo cada vint anys i mai hi havia hagut l’estructura necessària, però tampoc s’havia aconseguit un conveni de col·laboració amb França». Així, la FAT té l’interès a acollir aquesta prova perquè la jove promesa andorrana, Vicky Jiménez, pugui defensar els seus colors a casa, una jugadora que actualment se situa entre les millors del món amb els seus 14 anys. «La nostra aposta és la base, no demanarem un torneig sènior perquè no és prioritari, Jiménez és la nostra aposta de futur, i, si pot guanyar a Andorra, farà la difusió que voldrem, per això demanem aquest torneig».

Per tant, els Jocs dels Petits Estats seran la prova definitiva respecte a organització però abans caldrà un rodatge pel que fa a àrbitres i jutges de línia. «És una formació que comença aquest estiu amb els francesos, en el seu centre de formació de Tolosa», explicava. «Hem d’estar ben rodats i a l’altura que requereix la situació», remarcava.

Selecció dels components

Pel que fa als components de l’equip de la Copa Davis, va indicar que es farà el darrer cap de setmana d’abril, amb persones de tots els clubs d’Andorra. «Tota la joventut que tingui ambició i ganes podrà venir a buscar les dues places que falten, en un torneig obert i competitiu», explicava i afegia que «els escollits seran aquells qui hagin superat les eliminatòries a Andorra».