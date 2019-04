Un grup inversor espanyol passarà a gestionar Principadel

Principadel canviarà de nom. Ho farà després que un grup inversor espanyol entri a gestionar el club. L’acord encara no està firmat però aquest es produirà en els pròxims vuit o deu dies.

D’aquesta manera, fonts de l’accionariat actual de Principadel van indicar a EL PERIÒDIC que «l’objectiu és professionalitzar-ho tot» i per tant, que siguin uns professionals els encarregats de portar la gestió del club, encara que Xavier Altimir seguirà sent el president del Consell d’Administració i així, seguirà tenint l’última paraula en les decisions. Per tant, «ho farà un grup de primera índole que actualment opera a Catalunya i a Madrid i que té experiència en aquest camp i serà un acord per gestionar el club al 100%». Malgrat això, «en funció de com sigui aquest acord, acabarem de decidir com van les coses».

En aquest context, aquest pacte permetria que el conveni que ha firmat la Federació Andorrana de Tennis es mantingui «durant molts anys», tal com va explicar el president de la FAT, Àlex de Santiago. «Altimir sempre serà el president, no hi haurà problemes en seguir treballant perquè un gestor pot estar en desacord amb una decisió, però al final, és l’amo qui diu si una cosa es pot fer o no», reiterava davant de les conseqüències que això pugui ocasionar. «Tenen terrenys i pistes, semblava una utopia i era difícil de fer i, encara que estarem de lloguer, la federació estarà en un lloc nou, digne, reglamentari i, si les pistes són cobertes, podrem entrenar tot l’any . Això farà que els resultats siguin bons i exitosos i que, per tant, puguem avançar en el nostre objectiu de posar el tennis andorrà en el màxim nivell».

En aquesta línia, l’objectiu del club sempre ha estat acabar la seva infraestructura, fet que ha estat prioritari, per exemple, a acollir una prova del World Padel Tour. Per tant, la voluntat sempre ha estat que les pistes estiguin cobertes, que hi hagi una nova pista de pàdel, tenir oficines, una zona de restauració per als clients i un gran gimnàs de 500 metres quadrats. Així, les obres evolucionen molt ràpidament i ara, els canvis són més visibles.