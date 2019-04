Ple absolut pel concert del pianista James Rhodes

James Rhodes aconsegueix el ple absolut a l’Auditori Nacional d’Andorra amb el seu Fire On All Sides Tour. El pianista britànic serà el cinquè artista que passa per l’escenari d’Ordino aquesta temporada, i ho farà demà a les 21.30 hores amb una actuació que ahir a la tarda només tenia 20 de les 400 cadires de l’auditori disponibles.

Quant a l’espectacle, el mateix artista explica que «la música que interpreto en aquesta nova gira ens parla dels nostres mons interns i externs. Des de la interioritat de Beethoven i l’espiritualitat de Chopin fins a l’alegre i grandiloqüent món de Bach, submergir-se en l’univers d’aquests grans compositors ens brinda una oportunitat única per escapar del món cada vegada més boig en el qual vivim i recarregar una mica les piles». Així doncs, Rhodes interpretarà un programa totalment nou amb peces de Bach, Chopin i Beethoven.

Reverenciat per la crítica pel seu estil irreverent i innovador, el britànic aporta un toc molt personal a cadascuna de les seves actuacions. De fet, durant aquestes l’artista parla de les peces que interpreta, exposa al públic per què les ha triat, quina importància tenen per a ell i en quin context les va compondre. Així ens ho constata en el pròleg del seu primer llibre: Instrumental. Memòries de música, medicina i bogeria.

I és que, als seus 43 anys, s’ha convertit en un dels principals divulgadors de la música clàssica al món, gràcies a les seves gires i concerts en tota mena de festivals i sales, i també ha estat protagonista de diversos documentals filmats per cadenes de televisió britàniques.