CC vol tenir la fiscalitat «més competitiva d’Europa»

Aquí va qüestionar la proposta de d’Acord d’incrementar l’IRPF fins al 20% a les rendes superiors a 140.000 euros, i de taxar els dividends dels empresaris. «Què serà el proper? Impost sobre donacions? Impost sobre successions? Impost de patrimoni?», es va preguntar preocupat pel canvi que podria suposar. L’argument de Naudi per defensar un model impositiu baix és que d’aquesta manera s’assoleix una economia competitiva. «Amb una economia competitiva atraurem inversors, farem créixer els inversors andorrans i a partir d’aquí es podran desplegar les polítiques socials, educatives i de tota mena», va manifestar.

El candidat de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va defensar ahir la necessitat que Andorra mantingui una «fiscalitat competitiva» i va contraposar el seu model amb el de d’Acord. «Volem una fiscalitat competitiva, la més competitiva d’Europa, volem mantenir la nostra sobirania fiscal sense que a Europa ni ningú ens marqui imposicions», va afirmar, per afegir que es vol mantenir «un tipus impositiu atractiu pels empresaris i els autònoms».

