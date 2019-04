Diagne millora però segueix ingressat a urgències

El pivot senegalès, Moussa Diagne, ha passat una altra nit a urgències i avui se li realitzaran més proves. El jugador va ser traslladat dilluns a l’hospital Sant Pau de Barcelona per fer-li més proves perquè, des de divendres, pateix un quadre sincopal del qual no s’acaba de recuperar i que li causa marejos amb pèrdua d’equilibri.

Malgrat això, segons va informar el club, «està millor i molt animat, encara que se li segueixen fent proves, ja que no hi ha un diagnòstic». «Volem esgotar tot el recorregut de les proves per quedar-nos tranquils, ell és el primer i volem saber que li ha passat», remarcaven des de l’entitat. «Està més fort i diu que vol sortir i jugar però les proves encara no han acabat, se n’han de fer algunes que tenen alguna rellevància i no s’ha deixat de fer res perquè el primer és que res recuperin», reiteraven i asseguraven que «estem amoïnats perquè no hi ha un diagnòstic i et preocupes encara més si hi ha marejos, però es troba molt millor». «No deixarem de fer res», sentenciaven.