Llobera supera una nova etapa del Merzouga Rally

Margot Llobera va superar ahir una nova etapa del Merzouga Rally i es va enfrontar a la sobredosi de dunes en les dues especials del dia. La primera, de 86 quilòmetres, passava pel famós Erg Chebbi i la segona, de 120 quilòmetres, va ser més tècnica i amb una navegació extremadament complexa per un terreny gairebé impracticable. Va ser nou dia sense incidències en el qual Llobera va portar la seva KTM intacta fins a la meta.

«Estic realment cansada, ha estat un dia extremadament dur, tot i que ja sabíem que veníem just a això, a patir», comentava i afegia que «hem tingut de tot: dunes tallades molt toves, camins de feix-feix amb molta pedra solta, trialeres que semblaven hard enduro, pistes amb pedres i pols». «La veritat és que hem trobat llocs complicadíssims per passar però no m’he parat, he donat gas i sempre he seguit avançant», explicava i remarcava que «la navegació també ha estat una bogeria».

«Ha estat impressionant, realment bestial, una etapa extrema però estic molt contenta, cada dia que supero aprenc moltíssim i sé que tot aquest patiment m’ajuda a millorar», concloïa.