El PS concep una xarxa d’autobusos subvencionada per l’Estat

El cap de llista del PS Pere López va pujar ahir a un autobús per anunciar el seu paquet de mesures relatives al transport públic, que contempla una nova xarxa «més eficient» subvencionada per una partida pressupostària de l’Estat «que podria ser suficient amb 1 o 1,2 milions d’euros». En aquest sentit, López va sostenir que «si volem que el transport públic sigui veritablement un servei públic ha de ser necessàriament deficitari».

Dins d’aquesta xarxa nacional de transport, López va apostar per un «canvi de filosofia» que impliqui passar dels bitllets individuals a les targetes multitransport. «Proposem que l’accés a cada un dels viatges es pugui combinar amb diferents línies» va defensar López, partidari de poder canviar de vehicle sense haver de pagar un nou bitllet. Segons el líder socialdemòcrata, aquesta targeta multitransport hauria d’estar «100% subvencionada» per a la gent gran i els universitaris «perquè els hi permeti agafar el transport públic de manera periòdica».

López: «Si volem que el transport públic sigui veritablement un servei públic ha de ser necessàriament deficitari»

Amb tot, López també va deixar clar que per la resta d’usuaris hi haurà una reducció del preu dels bitllets», ja que va considerar que és una política «que ajuda a reduir les desigualtats entre ciutadans». Per això, el cap de llista del PS va posar de relleu que aquestes mesures van en la línia d’una mobilitat sostenible però també «d’una vessant social molt important», raó per la qual va defensar que una bona xarxa de transport públic ajudarà a les polítiques d’habitatge perquè «treu pressió a les zones més ben connectades i amplia les possibilitats per als ciutadans de trobar un habitatge en zones que no necessàriament siguin cèntriques», així com alhora contribuirà «a treure cotxes de la carretera i millorar temes de pàrquing».

A banda del canvi de bitllet i la reducció de tarifes, López va manifestar que en la nova xarxa d’autobusos cal un augment de les línies i de la freqüència en horaris nocturns perquè «també puguin tenir transport públic les persones que treballen en el sector de l’hostaleria o del comerç». A més, López va poder comprovar de primera mà «la inexistent informació a l’usuari», motiu pel qual va afirmar que a les parades hauria d’estar «absolutament ben indicat» quines són les línies, els horaris i les freqüències.

Quant al concurs de transport públic que va licitar el Govern el passat novembre, López va afirmar que aquest «arriba tard», raó per la qual va plantejar-ne un de nou. «El que s’està efectuant és simplement una regulació de línies entre les diferents companyies, però el transport públic no té en aquest concurs la consideració de servei públic. Per aquest motiu, López va declarar que «veuria amb mals ulls» si el Govern procedís a una adjudicació a partir del 7 d’abril «que comprometés al futur del transport públic».

López respon a DA i l’acusa de menystenir als treballadors públics

Arran de les declaracions de dilluns del cap de llista de DA Xavier Espot en les quals acusava al PS de crear una «fractura social inexistent», López va respondre ahir al líder demòcrata assegurant que DA «ha emprat moltes vegades als treballadors públics com a responsables de molts dels seus fracassos polítics», quelcom que segons López «ha generat una mala imatge dels treballadors i ha rebaixat la seva dignitat». A més, el cap de llista del PS es va estendre en la crítica contra DA per «haver utilitzat descaradament les retallades de la funció pública com si això beneficiés d’alguna manera als treballadors del sector privat». «Al PS sempre hem defensat que qualsevol retallada als treballadors del servei públic acaba també repercutint als treballadors del sector privat, com s’ha vist amb el codi de relacions laborals» va concloure.