La ‘performance’ de la campanya electoral

Són les 12.00h i el PS ha convocat als mitjans de comunicació davant del pàrquing de la Casa de la Vall per fer un acte de campanya per parlar sobre el transport públic. El seu cap de llista Pere López arriba en el seu vehicle particular 20 minuts més tard i anuncia que farà les declaracions escenificant-ho en un autobús en marxa. Els periodistes acompanyen a l’equip socialdemòcrata, integrat també pel candidat número cinc Roger Padreny, a la parada de Font del Call, on comproven que el rètol número 5.100 no indica cap mena d’informació i s’exposen a «esperar amb paciència» a que arribi l’autobús.

Passen deu minuts. «Som 14 persones» li diu López al conductor d’un vehicle que arriba ple d’usuaris que observen incrèduls una escena que està retenint el tràfic mentre els fotògrafs entren per la porta del darrere per agafar imatges. Finalment l’autocar es posa en marxa i els periodistes s’amunteguen com poden a la part posterior, amb especials dificultats per la periodista de RTVA Cristina Jubete que no té prou espai per aguantar la càmera per gravar. I al PS són conscients que si no hi ha imatge, no hi ha performance. «Pot seure aquí» li diu Padreny oferint-li un lloc perquè pugui enregistrar el vídeo, al que l’altre periodista de RTVA Anna Pifarré replica «la Cristina és la que mana».

Paral·lelament López va per feina i pregunta a una usuària d’avançada edat quina duració té el trajecte i s’emporta una severa resposta: «com es nota que tu no puges al bus». Amb una mica de mà esquerra López redreça la conversa parlant de pensions i la jubilada s’interessa pel programa. Durant el recorregut l’afluència de públic cada vegada és més minsa i una usuària s’acomiada dient «voteu al socialisme», mentre una altre li contesta «pelotera». A tot això, un dels assessors de campanya del PS reconeix que «això no ho he viscut mai».

Finalment López s’acosta a fer declaracions als mitjans, que al cap d’un minut i mig s’interrompen per les eztibades d’esquerra a dreta i viceversa que dona el vehicle a cada brusca frenada. La Cristina aprofita a descansar amb la càmera i López pregunta «quant pesa?», al que la periodista li respon «uns 7 quilos». Es reprenen les declaracions mentre s’escolten crits de fons que pronuncien la paraula «parada, parada» perquè no funcionen els polsadors electrònics. El conductor obre la porta davantera perquè puguin entrar nous usuaris mentre el que ha cridat abans ara exclama al pilot que obri també «la del darrere!». El divertimento s’acaba després d’uns 20 minuts de recorregut on els polítics han tingut l’oportunitat d’experimentar en monodosi el pa de cada dia de molts ciutadans.