Bartumeu acusa DA i PS de copiar les propostes dels progressistes

En la reunió de poble més multitudinària de la campanya electoral, amb quasi una cinquantena d’assistents al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va acusar DA i PS de «copiar» les propostes dels progressistes, concretament les que fan referència a la gratuïtat del transport públic –que ahir va presentar el candidat socialdemòcrata– i les polítiques d’habitatge que els demòcrates «estan presentant aquests dies després de negar la problemàtica del lloguer». El líder progressista va fer una crida a «deixar-se enganyar per qui copia» i va ironitzar amb la idea de «registrar les idees electorals per evitar plagis».



Roig, per la seva part, va criticar que el Govern DA hagi «creat una bretxa entre els polítics i la societat». Segons el candidat nacional, «el que ha explicat durant vuit anys els ha deixat d’interessar a la gent perquè no els han plantejat ni futur ni una il·lusió».



A l’acte, al qual va acudir la plana major de la formació, encapçalada pel candidat a cap de Govern, Josep Roig, la número dos a la llista nacional, Sandra Cano, així com diversos candidats nacionals i territorials, els progressistes van reivindicar que són «l’únic partit que posa sobre la taula un projecte de país i de futur» per «una Andorra prospera per 10 anys». Aquest futur, segons els progressistes, depèn de trobar un model de turisme alternatiu a l’actual. Com a exemple «del que no funciona», la número dos de la llista territorial a Andorra la Vella, Meritxell Pujol, va posar el Cirque du Solei, que «està acabat i no ha donat cap fruit als hotelers ni als comerciants». Preguntada per quina seria l’alternativa, va reclamar que la inversió en turisme «es reparteixi per tot el país». Tot i això, va considerar una «bona opció» que giri entorn de la cultura.