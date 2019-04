Editat el primer Diccionari de relacions internacionals

La directora general de Cultura, Montserrat Planelles, i el director del Termcat, Jordi Bover, van presentar ahir el Diccionari de relacions internacionals, que aplega 1.328 termes i 1.721 entrades que fan referència a les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals. Cada fitxa terminològica conté, a més de la definició i notes explicatives, una denominació catalana, sinònims –si n’hi ha– i equivalents en castellà, francès i anglès. La publicació ha estat elaborada pel Centre de terminologia de la llengua catalana amb la col·laboració del departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport del Govern d’Andorra.



Planelles va destacar que els diccionaris, les terminologies i altres recursos lingüístics «posen a disposició dels ciutadans eines que faciliten la comunicació en català i donen seguretat a les persones» que en són usuàries. A més, va assegurar que contribueixen a fer del català «una llengua moderna, rica, viva i amb futur», per respondre a les necessitats dels nous temps i als canvis vertiginosos de la societat actual.



S’han editat 1.000 exemplars del diccionari en paper i, a més, està disponible en línia, amb l’avantatge que podrà tenir una actualització continuada si en el futur s’introdueixen nous termes. Bover va assenyalar que ha calgut un equip format per 37 experts, 18 responsables d’àrea i sis terminòlegs per completar el volum.