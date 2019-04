La majoria de partits volen traspassar poder del SAAS al Ministeri de Salut

El model sanitari és, sens dubte, un dels reptes més importants que el proper Executiu haurà d’encarar amb valentia i decisió. En un acte organitzat ahir pel SAAS, un representant de les set formacions que es presenten a les properes eleccions va tenir l’oportunitat de defensar les seves propostes per revertir el dèficit sanitari i la gestió del SAAS. Entre les propostes amb un ampli consens es troba la necessitat de reduir la despesa sanitària i, en la majoria de partits, el traspàs de poder del SAAS al Ministeri de Salut. Tant Gili (PS) com Clavera (UPA) estan d’acord en eliminar el SAAS, mentre que Montaner (terceravia) i Granyena (Progressistes-SDP) coincideixen en què cal «remodelar» l’ens amb l’objectiu de guanyar transparència i eficàcia i Gallardo (L’A) demana que funcioni només com un òrgan de gestió, donant el poder polític al ministeri. Nomen (AS), per la seva banda, considera que l’estructura no és important, mentre que Espot (DA) és qui té la visió més continuista afirmant que cal «ordenar el sistema» i acceptant «els desencerts» per tal de «seguir millorant».

PS i L’A defensen l’eliminació «d’un monstre difícil de controlar» i més responsabilitat de Govern

El debat sobre si cal o no eliminar el que diverses formacions polítiques van qualificar com «el monstre del SAAS» va cridar l’atenció del director general de l’organisme, Josep Maria Piqué. En el torn de preguntes, el doctor va interpel·lar als partits partidaris de la seva eliminació amb quins estudis es basaven per dir que la gestió milloraria sense el SAAS, així com si coneixien algun país en el qual el Ministeri de Salut també tingues responsabilitats de gestió. Totes les formacions apel·lades van contestar a Piqué però només els liberals van respondre directament a la pregunta. Gallardo va admetre que «no tenim dades» i que «es tracta de plantejaments que un cop a Govern haurem de veure si són factibles». En tot cas, va afegir, «el que defenso és que la política sanitària, no la gestió, l’ha de liderar el ministeri i no ha de recaure sobre el SAAS».

Les propostes

Els més durs en defensar l’eliminació del SAAS van ser els socialdemòcrates. Gili va afegir a la proposta la necessitat de crear dues noves parapúbliques, una per gestionar l’hospital i una per al Cedre, que estiguessin directament controlades pel ministeri. A més, va defensar la modificació de la llei de sanitat, les lleis laborals i la revisió de l’aplicació de la història clínica compartida, la de drets i deures dels pacients i la del metge referent. Aposta també per una llei específica pels infermers.



Per la seva banda, Xavier Espot va voler «defugir dels alarmismes demagògics» tot i acceptar que «calen mesures de bona gestió». Per això proposta «ordenar el sistema» amb mesures com la protocol·larització d’actes mèdics i la via integrada amb el metge referent. A més, aposta per seguir endavant amb el centre de radioteràpia, crear lleis per les professions sanitàries, la llei del medicament i la modificació de la llei del SAAS per donar cobertura «menys feixuga» a les places que siguin necessàries. Un centre 24 hores per a persones amb malalties mentals així com un per a les persones amb malalties degeneratives.

El líder d’UPA, en canvi, es va mostrar contrari al metge referent i es va comprometre a mantenir la lliure elecció del metge. Va apostar també per la creació d’un centre per a malalts d’alzheimer i de parkinson, així com un pla de salut mental i un per a les addiccions. A alguns dels punts ja mencionats, Gallardo n’hi va afegir d’altres com la necessitat de fer una auditoria del clima laboral de l’hospital i una altra de la gestió de tots els departaments. També la cerca d’un lloc per aquells malalts que necessiten cures pal·liatives, així com l’actualització dels protocols de l’hospital.



La candidata de terceravia a Sant Julià de Lòria va recordar la importància d’afegir a la cartera de serveis els psicòlegs i aposta per un reemborsament del 100% per salut visual en el cas de la gent gran que ho necessiti o dels podòlegs, a més de més prevenció en matèria sexual i reproductiva. Des d’SDP, Granyena va defensar el pacte d’Estat per les pensions i va coincidir amb Montaner amb la inclosió dels psicòlegs a la cartera de serveis. Va prometre més protecció en les dades de la història clínica compartida, un pla de lluita contra la obesitat, el tabaquisme i les drogues, així com un pla oncològic i més atenció a la salut mental «que provoca moltes baixes al nostre país».



El cap de llista d’AS va ser menys concís en les propostes, tot remarcant que «és irrellevant si el SAAS existeix o no», el que cal és que «l’hospital estigui al servei dels usuaris», amb un «model de direcció eficient i lluny del clientalisme polític». Cal, segons Nomen, «una definició exacte de la carrera professional de cada persona» i «no precipitar-se» amb l’acord d’associació perquè «la sanitat se’n veurà molt afectada».