Espot titlla d’«estratègia electoral» les enquestes i informes espanyols

«És curiós que hi hagi institucions i entitats espanyoles que tinguin un interès sobrevingut per Andorra i per tant nosaltres ho valorem amb respecte i li donem la credibilitat que es mereix». Així va contestar el candidat a cap de Govern per DA, Xavier Espot, quan va ser preguntat per les darreres enquestes polítiques i informes apareguts en mitjans espanyols amb una forta crítica cap a l’Executiu de Toni Martí. Sense voler entrar en una crítica directa, Espot va afirmar que «tothom es pot fer la seva idea d’on poden venir» i va rebutjar qualificar les publicacions de «joc brut» tot referint-s’hi com «una estratègia electoral amb una finalitat concreta que és desgastar el Govern particularment i posar de manifest que les coses no s’han fet prou bé».



Al seu parer, «és una forma esbiaixada, jo sóc el primer que puc reconèixer els desencerts d’aquest govern. Sempre he dit que la inversió estrangera ha donat molts pocs fruits perquè és veritat que les expectatives eren més altes i no s’han acabat de complir. També penso que l’acord d’associació serà la forma que acabi reixint la inversió estrangera que tots esperàvem amb tot el seu abast i per tant crec que aquests estudis en definitiva estan poc fonamentats».



En tot cas, el cap de llista de Demòcrates va deixar clar que «jo em refio molt més de les enquestes del CRES perquè sabem qui hi ha al darrere, sabem que és un institut seriós, un institut amb suport públic amb persones perfectament independents a l’hora d’elaborar els seus estudis i fer les seves valoracions». En la mateixa línia va insistir en què «a nosaltres sempre ens agraden més els estudis que estiguin fonamentals i que sapiguem d’on vinguin, que no d’altres que a vegades arriben a conclusions poc justificades i no sabem d’on venen». Amb tot, Espot té clar que «la veritable enquesta la tindrem el 7 d’abril a la nit i veurem què passa».



Les enquestes a les quals feien referència s’han publicat durant aquesta setmana al Nacional.cat i donaven un empat entre PS i DA a les properes eleccions. A banda, també han sortit una sèrie d’estudis signats per l’Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada. Segons els mateixos, la inversió estrangera no ha funcionat correctament durant el mandat de Martí. La crítica va més enllà afirmant que les dades del Govern no són exactes ni clares. Abans d’aquestes publicacions, ningú havia sentit a parlar de dit institut.