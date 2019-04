L’AAME exigeix als candidats una solució per a l’Escola Nacional d’Esquí

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va enviar ahir via correu electrònic un seguit de preguntes sobre la seva professió a les set llistes nacionals i les dues territorials amb l’objectiu que, tal com va explicar ahir el president de l’entitat Carles Iriarte, «els nostres socis i simpatitzants tinguin en compte les respostes al moment d’emetre el seu vot».

En aquest sentit, volen saber si els polítics atendran les seves demandes i activaran l’Escola Nacional Andorrana d’Esquí. «És una institució que està en vigor però està inactiva. En aquesta, hi ha un Consell Rector que hauria de marcar el preu per hora que han de cobrar tots els monitors del país. Aquesta és una de les grans reivindicacions que tenim perquè actualment tenim moltes dificultats per arribar a final de mes», apuntava.

D’altra banda, el col·lectiu preguntava sobre la liberalització de la professió per tal d’acabar amb «el monopoli actual de les estacions». Iriarte exposava que «estem obligats a treballar per una escola privada amb les condicions que ells ens imposen. Ara fa tres temporades que vam denunciar el conveni que teníem amb Ski Andorra perquè estava fora de la llei». Així mateix, demanaven als partits si estan a favor de la lliure competència, ja que, tal com va assegurar el president, «no et permeten treballar per compte propi si ets del país però als que són de fora sí que els ho permeten. Hem denunciat competència deslleial però la resposta que hem rebut de Govern és que no hi ha cap departament que ho pugui controlar. Volem saber si estan a favor o en contra de la lliure competència perquè puguem exercir-la tots, els de dins i els de fora del país».

Per últim lloc, qüestionaven si es reformaria la llei de l’ensenyament i l’exercici de la professió perquè, tal com va apuntar Iriarte, «ha quedat totalment obsoleta perquè no té en compte l’evolució que ha tingut la professió ni la de les estacions d’esquí. A més, limita molt l’exercici de la nostra professió i d’altra banda no hi ha cap departament del Govern d’Andorra que pugui fer efectiva aquesta llei».

«Fa temps que alertem que la professió de monitor d’esquí a Andorra va cap a l’extinció si continuem amb aquestes condicions i creiem que aquestes quatre preguntes són les mínimes. És molt important que es responguin i que ho facin abans de les eleccions», va manifestar. «És gairebé inviable practicar la nostra professió. Cada any tenim més monitors amb la titulació acabada que per temporada de neu se’n van a oferir els seus serveis a països com el Canadà, Japó o França perquè estan més reconeguts, més ben pagats i en millors condicions», afegia.