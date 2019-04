Un duel per a la inclusió

Persones amb trastorn de l’espectre autista, jugadors de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i candidats polítics es van posar l’equipació per disputar un duel on el marcador era el que menys importava. La jornada arrencava motors amb una actuació de la TC Escola de Dansa, semifinalista del concurs Got Talent. I, tot seguit, Inés Martí, presidenta d’Autea, i Víctor Santos, president de la FAF, feien el servei d’honor que donava el tret de sortida al partit.

Quant a la iniciativa, Martí exposava que «mai s’havia pensat a commemorar aquest dia amb una activitat esportiva però dues voluntàries d’Autea van tenir aquesta magnífica idea». I és que, com va manifestar «la inclusió en l’esport és molt important per a les persones amb autisme» i ben bé va ser així perquè ahir sobre el terreny de joc hi havia persones de totes les edats, amb o sense trastorn i amb més o menys experiència jugant a futbol. Ara bé, tots tenien un mateix objectiu: lluitar contra els estereotips.

Una quinzena de jugadors de la federació, 17 persones d’Autea i, com a polítics que es van atrevir a jugar, Stefi Troguet, Cristian España i Carles Naudi. Tots plegats van disputar un partit que acabava amb un empat a set gols i amb tots els participants i els seus fills al camp per jugar uns últims minuts en els quals tot s’hi valia. De fet, Ludo Clemente, jugador de l’FC Andorra, agafava una altra pilota de futbol per amagar-se-la a la samarreta i marcar un gol fent trampes i amb el somriure del nen petit que sap que ha fet una malifeta. «És molt maco participar en projectes com aquest perquè és un trastorn que poca gent coneix però jo tinc un nen amb autisme, el Jose, i sé que és molt important ajudar a les famílies que ho passen malament», afirmava emocionat. Al final, no importava qui marqués o quin equip s’emportava la victòria perquè ja havien guanyat.