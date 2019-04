L’A acusa DA de «convertir l’Estat en un cooperador de delictes»

El candidat a cap de Govern per L’A, Jordi Gallardo, va acusar ahir els demòcrates de «convertir l’Estat en un cooperador de delictes» en referència al servei d’acompanyament per anar a avortar a l’estranger que el candidat taronja, Xavier Espot, va anunciar durant la precampanya. En contraposició, L’A planteja «una consulta vinculant» perquè la ciutadania decideixi «ben informada» i amb coneixement de les possibles conseqüències què vol fer. Així ho va expressar Gallardo en declaracions a la premsa prèvies a l’inici de la reunió de poble d’ahir al vespre a Escaldes-Engordany.



«Nosaltres volem donar-li el valor de vinculant perquè si no, no té valor des del nostre punt de vista», va insistir Gallardo, qui va assegurar que detalls com «els percentatges» que es necessitarien per aprovar o desaprovar la despenalització en els tres supòsits bàsics s’hauran de tractar més endavant. «El que nosaltres plantegem que s’ha de fer des de la responsabilitat del Govern és una gestió de la temàtica amb rigor, parlar amb la instiitució que pot tenir un plantejament incompatible i explicar el que comuniqui al ciutadà», va indicar el cap de llista d’L’A. «I si és factible, que s’expliqui, a diferència del què passa ara», va afegir.



«Són temes delicats que s’han de fer des de la responsabilitat però que siguin delicats no vol dir que els haguem d’obviar o plantejar alternatives o solucions hipòcrites», va etzibar Gallardo.

«La solució que DA ofereix a les dones que no volen ser mares està penalitzada. Proposa acompanyar-les a fer fora d’Andorra allò que no poden fer aquí. Això és convertir l’Estat en un cooperador d’un delicte i nosaltres no en som partidaris.Pensem que és molt més responsable, transparent i democràtic que decideixi la societat i que els polítics assumim la responsabilitat de la decisió», va concloure Gallardo.

Assistència

Posteriorment, Gallardo va pujar a l’escenari de la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany per explicar el programa de la formació a una trentena d’assistents, l’endemà que Espot en reunís al voltant dels 400 a la mateixa parròquia. Preguntat per si sentia pressió per trobar-se al territori del candidat de DA i de Toni Martí, Gallardo va reivindicar el seu vincle escaldenc i va subratllar «el suport a causa de les ganes de canvi» que estava percebent a la parròquia.

El públic es va interessar en el torn de preguntes per l’avortament, com el projecte de País Reserva de la Biosfera ajudaria al sector agrari, la doble nacionalitat i el perquè de canvi de posicionament fins acabar donant suport al PS.

Compromís de no augmentar la pressió fiscal i «alleugerir les càrregues» per a inversors

L’A s’ha compromès amb l’EFA a no augmentar la pressió fiscal, durant una trobada, ahir al matí. Gallardo va assegurar que «nosaltres no farem com d’altres que el 2011 van fer campanya dient que no implementarien l’IRPF per després acabar-ho fent» i va respondre al candidat demòcrata que «no és un exemple de credibilitat. A més, va explicar: «Presentem deduccions per alleugerir les càrregues fiscals que s’han aplicat els últims anys i que limiten la inversió en aquest país i dificulten la diversificació de l’economia». «Volem una dinamització de l’economia i, per tant, no crearem més figures impositives». Val a dir que, contràriament, el PS sí que ha anunciat que està disposat a fer-ho.

L'anècdota: «Jordi, ets un ‘fenómeno’!»

«La campanya és com un Dragon Khan d’emocions», admetia Jordi Gallardo a dalt de l’escenari tot just començada la reunió de poble. I no només per al cap de llista, aparentment. La demostració va arribar, en primer lloc, amb la llagrimeta emocionada de Laura Mas quan va explicar «l’orgull» que sentia per formar part del projecte dels liberals, com el seu pare. Pren el relleu el tercer suplent Lluis Cantos que se’n va a l’altre extrem: energia a la màxima potència, es nota que és el més jove de totes les llistes. Vol canviar el món de cap a peus i crítica alt i clar els vuit anys de Govern que, segons ell, han fet augmentar més l’interès dels joves en política davant la magnitud de la tragèdia. I l’últim, el primer suplent, Cristian España, que no les tenia totes quan el van anar a buscar però que va acabar alçant la veu per deixar clar: «Jordi, ets un fenómeno!»