Josep Pintat: «DA i el PS no saben què volen de la UE ni quins són els interessos d’Andorra»

Josep Pintat, home pausat i reflexiu, es mostra preocupat per uns temps en què creu que regna «la postveritat» i rebutja entrar en debats com el de l’avortament en campanya.

–Diu que els electors estan desanimats. Tan dolents han estat els darrers anys?

–En temps on regna la postveritat i que per solucionar-ho es fan promeses que juguen amb les emocions de les persones, això genera mal viure, i més en uns moments en què les empreses i famílies tenen dificultats. En un moment on l’estat andorrà té més ingressos que mai, com és que es produeixen aquestes situacions? No es pot jugar amb les emocions de les persones.

–Ha reclamat molta unitat, però hi ha més opcions que mai per escollir.

–Se’ns vol fer creure que existeixen diferents models, i de model només n’hi ha un. I aquest és Andorra. L’obligació dels polítics és aportar les propostes perquè aquest model progressi. I no al revés.

–Després del trencament a les files liberals, terceravia representaria el liberalisme més tradicional?

–Terceravia defuig els populismes, la improvisació, la tecnocràcia i defuig de qualsevol cosa que alimenti aquest cercle de la postveritat i jugui amb els sentiments de les persones.

–Però vostès se senten identificats amb la ideologia liberal?

–Les ideologies és un tema molt personal i cadascú actua en funció de les seves conviccions. I les ideologies no se sustenten ni es representen pel que puguin dir uns estatuts. Les ideologies són íntimes.

–Quants consellers seria un bon resultat per a terceravia?

–Terceravia en aquests comicis sotmet als ciutadans un projecte en clau de visió estratègica pel futur i el present. I el nostre repte és convèncer els ciutadans que aquesta és la millor manera d’encarar el futur.

–No em dirà un número?

–Un número? El dia 7 ho veurem, però com ja vam dir, tota la llista nacional i totes les parroquials. Ens presentem per això.

–Les enquestes no els donen aquest pes tan important, però sí que podrien arribar a tenir la clau de la governabilitat. Si es donés aquesta circumstància, a qui donarien suport?

–Els esforços de terceravia estan a plantejar un pacte amb els únics que es pot plantejar, que són els nostres ciutadans. I entorn d’un projecte que és el nostre programa. Un cop tinguem representació parlamentària serà el moment de debatre en funció del nostre projecte i dels de les altres formacions. Amb totes.

–Sant Julià ha estat una parròquia d’UL. Les crides al vot útil de DA i d’Acord els poden perjudicar?

–Les crides que poden estar fent aquestes dues formacions polítiques, DA i PS, que és el mateix i s’autoalimenten, que plantegen propostes al voltant d’aquesta postveritat o realitat deformada a la seva conveniència, no la compartim i desitgem no només que els lauredians, sinó que tots els andorrans i andorranes, treguin les seves conclusions i votin, i humilment i amb el màxim respecte, que votin a terceravia.

–Parlem de l’acord d’associació. Temen que les negociacions que s’han fet fins ara hagin avançat tant que es trobin amb tal compromís que impedeixi aturar-ho?

–Nosaltres, per començar, no parlem de l’acord d’associació, que són fórmules jurídiques, nosaltres plantegem relacions estretes amb la UE tal com les detallem al nostre programa. Veiem una oportunitat pel fet que la UE ens hagi obert les portes del mercat interior i ens hagi ofert la seva cooperació, però les coses s’han de fer ben fetes. No es poden fer d’esquena als ciutadans, als agents econòmics i socials i a la seu parlamentària. I el que sobta és per què es planteja un preacord quan estem negociant unes possibilitats que ens pot donar el mercat interior que és molt ampli, sota el principi que no hi ha res tancat fins que tot està tancat. Si es planteja això, creiem que la majoria de DA i el seu company de viatge en el pacte d’estat, PS, no mereixen la confiança de la UE com tampoc mereixen la nostra.

–Tenint en compte que plantegen unes relacions diferents del que semblava que es plantejava fins ara, no els fa por que es trobin amb un punt de no retorn?

–Bé, si s’han fet més passos, no en tinc informació. Ni jo ni ningú. I és altament preocupant. Amb aquests passos i és quasi segur, s’han fotut de cap. I diré més, aquest sí que és el seu problema si volen anar a cegues. El que no pot ser és que comprometin Andorra i els seus ciutadans amb aquestes actuacions.

–Durant la legislatura passada es van sentir enganyats pel Govern en tot allò que refereix a Europa?

–Miri, en la legislatura passada hi ha hagut molts esdeveniments que han posat el benestar del país en joc. La improvisació ha estat la forma constant d’actuar. Dins aquest context, queda clar tot el posicionament i el perquè de terceravia. No es pot continuar enganyant els electes ni els ciutadans.

–Josep Pintat és partidari de despenalitzar l’avortament?

–Nosaltres respectem els drets de les dones. Creiem que és un fals debat. O més que un fals debat, forma part del que hem explicat anteriorment, que és jugar amb les emocions i necessitats de les persones en contraposició de la figura del coprincipat. Des de la terceravia som sensibles a aquest problema i a partir d’aquí, passades les eleccions, s’ha d’encarar d’una altra forma. No es pot encarar una qüestió d’aquestes característiques enmig d’una campanya electoral i més, quan els darrers anys cap partit polític ho ha posat sobre la taula en seu parlamentària. Des de terceravia tenim la mateixa o més sensibilitat que qualsevol d’ells. I respectem la llibertat de les dones.

–Joan Carles Camp va parlar de fer una llei de protecció de la vida. S’ha arribat a traslladar la proposta al copríncep episcopal?

–Referent a aquesta qüestió, com ja li he dit anteriorment, som sensibles a aquesta qüestió i això no es resol en aquest marc. Ni les convencions ni cap dels tractats internacionals sobre els drets humans es posiciona ni ho resolen. Per tant, és una qüestió que valorarem de forma equilibrada, com no pot ser d’altra manera.

–El vial de Sant Julià s’ha d’acabar amb el projecte inicial?

–Si nosaltres haguéssim governat, ja estaria acabat pel bé de tot el país i complint el màxim d’expectatives a la parròquia. No compartim que DA deixi els ciutadans andorrans i tots els visitants amb una pèrdua de qualitat de vida i menys quan un dels elements importants de l’economia del país és el turisme i s’inverteixen quantitats importants en la seva promoci. I menys que la manera de fer sigui donar una mala imatge a totes aquelles persones que ens visiten. El que voldria transmetre com a cap de llista de terceravia és que amb DA i el PS, que és el mateix, no hi ha cap viabilitat per Andorra.

–També defensen un aeroport al país. Realment és viable tan econòmicament com per la ubicació?

–Des de terceravia el que defensem són les millors connexions internes i externes pel país. La prosperitat passa per aquí. Entenem que una infraestructura aeroportuària en territori nacional és clau, per això s’han de dur a terme tots els estudis escaients. Em refermo i ofereixo tota la col·laboració des de la terceravia a la Cambra de Comerç per aquesta tasca que han dut a terme i que diuen que sí que és viable i que ho traslladaran a totes les autoritats electes en el moment oportú. L’obertura al món d’Andorra és clau.

–I l’heliport?

–Un heliport és un mitjà més de comunicació i malauradament tornarem al començament. Amb les formes que s’ha actuat, no hi ha heliport i és lamentable que es plantegin projectes d’interès nacional que no s’acaben de dur a terme per criteris electoralistes. O és d’interès nacional o no ho és.

–Han proposat la connexió amb tren amb França. Seria viable també amb Espanya?

–Això es va comentar durant la visita dels membres de la Comissió Europea. La nostra postura la van trobar lògica i comprensible, el que els va sobtar és que el Govern no els hagués plantejat res. Va sobtar a la Comissió, a nosaltres no, perquè som conscients que DA i PS no saben el que volen de la UE ni quins són els interessos d’Andorra.

–Són partidaris de posar una taxa turística?

–Terceravia planteja la política fiscal en una globalitat i no amb accions aïllades. És un instrument que ha de permetre assolir els objectius que es marca l’Estat com un instrument per generar riquesa. El que no pot ser és que tothom vagi a la seva. Ha de ser harmònica, ben definida i estipulada en funció de l’objectiu que es vol assolir. El nostre compromís és no incrementar la pressió fiscal i implementar totes les nostres propostes per atraure, retenir i propiciar talent i empreses d’alt valor afegit pel bé i el creixement de l’economia andorrana. Sense creixement no se solucionen els problemes, s’agreugen. Cal plantejar la finalitat que tindria i veure si caldria o no la taxa turística.