Un terratrèmol de magnitud 4,2 es fa notar a Andorra

Mateu Bracque Organitzador de Fridays for Future a Andorra

Cal ajustar la convivència des del positivisme i no el simplisme

De moment es desconeix si el moviment de terra ha causat danys però, com a mesura de precaució, la Direcció General de Protecció Civil ha activat el Pla Sismicat.

Des de totes les principals poblacions de l'Alt Urgell, usuaris de les xarxes socials han confirmat des del primer moment que han percebut clarament el terratrèmol, que ha durat pocs segons però ha generat angoixa, especialment entre les persones que en el moment dels fets estaven en plantes altes de blocs de pisos. També han confirmat que l'han percebut, en menor mesura, veïns de ciutats de la resta de Catalunya, com per exemple Barcelona, Sabadell, Lleida o bé Vilanova i la Geltrú.

Un terratrèmol de magnitud 4,2 a l'escala de Richter ha afectat aquest dimecres a la tarda l'Alt Urgell. L'epicentre s'ha localitzat al terme municipal de Ribera d'Urgellet, però el sisme s'ha percebut no només a tota la comarca sinó també, en menor mesura, a Andorra, i bona part dels Pirineus i de Catalunya.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació