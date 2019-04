Al top cinc

L’EuroCup va desvelar ahir els millors jugadors de la temporada i Andrew Albicy ha estat reconegut com un dels integrants de l’All-7Days Eurocup First Team. En aquest sentit, en una edició que els organitzadors consideren que ha estat «emocionant, excepcional i plena de gran bàsquet», els millors han estat el base francès juntament amb Errick McCollum de l’Unics Kazan, Rokas Gieidraitis i Luke Sikma de l’Alba Berlín i Bojan Dubljevic del València Basket i han aconseguit el reconeixement perquè «han tingut una campanya individual brillant i un èxit d’equip, especialment en moments clau, ajudant al fet que els seus respectius equips lluitessin pel títol».

En aquest context, el procés de selecció es va produir combinant els resultats dels aficionats amb les opinions dels experts de la competició. Aquesta notícia es va donar a conèixer abans del pròxim dimarts, que es disputarà el primer duel de la final, que serà entre el València Basket –equip que visita el Poliesportiu d’Andorra demà–i l’Alba Berlín d’Aíto Garcia, que va destrossar al MoraBanc a les semifinals.

Aquesta decisió es va prendre perquè Albicy, jugador experimentat i amb el qual vol comptar l’Asvel Villeurbanne la pròxima temporada, «ha estat sòlid durant tota la temporada, portant el MoraBanc a les semifinals per primera vegada en la seva història». Així, el jugador lidera l’Eurocup amb assistències, 118, mentre que ocupa el tercer lloc en tirs de tres, havent sumat un total de 43 punts i és el segon millor jugador en robatoris totals, havent-ne aconseguit de 35. A més, el seu percentatge d’encert ha estat del 52,5% des dels dos punts i del 43,1% des del triple.

Igualment, Albicy va guanyar el premi MVP del Top16 de la primera ronda, amb una gran actuació contra el Cedevita Zagreb en la qual va anotar 33 punts, va capturar cinc rebots i va realitzar vuit assistències, quatre robatoris i set faltes, obtenint una valoració de 37 punts. A aquestes estadístiques cal sumar-li que, en el Top16, Albicy va ser segon en valoració, amb 21 punts de mitjana, el quart en anotació, amb 14,6 punts per partit jugat i el tercer en assistències, amb 6,2 de mitjana. També va ser el segon millor anotador de les semifinals, amb 17 punts de mitjana per partit, va ser el tercer en valoració, amb 19 punts de mitjana, i el primer en assistències, amb nou.

En aquest sentit, Albicy va explicar ahir que «és gratificant rebre un reconeixement així en una competició tan important com l’Eurocup» perquè «he fet una bona temporada, ha estat bo per l’equip i ens ho hem passat bé». «És tot un honor, no ho podria haver aconseguit sense els meus companys i els dono les gràcies», destacava i afegia que «és el resultat de fer les coses millor cada temporada», «això ha passat perquè intento progressar però encara puc fer més i, el fet d’estar en un club en el qual fa tres anys que jugo, m’ha ajudat», comentava.

D’aquesta manera, pel que fa a la resta de la temporada, va explicar que «ara tenim més entrenaments per setmana i això ens dona energia». «Hem començat molt bé però hem de continuar en aquest nivell perquè el que ve ara no serà fàcil», remarcava i assegurava que «hem d’estar preparats». Ara, el primer duel de cara a aconseguir una nova fita és vèncer al València a casa demà, a les 20.30 hores.