La reforma del CEO finalment superarà els 3,5 milions d’euros

Després que el Consell de Comú d’Ordino aprovés en la seva darrera sessió l’adjudicació definitiva per a la reforma i ampliació del centre esportiu (CEO), ahir el BOPA en recollia els detalls i desvelava que la inversió finalment serà superior a la que s’havia previst des de la conselleria d’Esports ordinenca. Si bé havien apuntat que el cost oscil·laria entre els 1,6 i els 1,7 milions d’euros, l’adjudicació, que s’ha dividit en dues fases, representa un import total de gairebé 3,6 milions d’euros: una mica més de dos per a la primera fase, que s’iniciarà a l’abril i es desenvoluparà en un termini màxim de nou mesos, i prop d’1,5 per a la segona, que es deixarà per al 2020 i tindrà un marge d’execució de cinc mesos.

La reforma, que té com a objectiu fer evolucionar el CEO cap a un centre 100% esportiu i donar cabuda a tots els socis, preveu ampliar la zona de vestuaris, reubicar la recepció, fer un edifici annex entre el centre i el rocòdrom i dotar--lo amb un ascensor que permeti connectar l’aparcament Prat de Vilella amb el centre del poble. Les obres, però, no haurien d’afectar el dia a dia del CEO.