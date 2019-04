Puig suma una altra fita i es proclama campió d’Europa

Mateu Bracque Organitzador de Fridays for Future a Andorra

Cal ajustar la convivència des del positivisme i no el simplisme

«Estic molt orgullós», assegurava l’esquiador i afegia que «ha estat difícil perquè en aquestes últimes carreres he tingut pressió», però «la regularitat per aconseguir punts més alguns podis, m’han ajudat a aconseguir-ho». «Aquest resultat em dona molta tranquil·litat de cara a la darrera cursa, en la qual aniré a gaudir», manifestava i afegia que «és un pas molt maco». «Ho valoro molt bé, aspiro a més en el futur i vull aconseguir coses més grans», reiterava. Així, en la cursa d’avui, Lindstrom i Thomas Pfyl es disputaran el segon i el tercer lloc de la competició, ja que els separa una diferència de poc més de 10 punts.

D’aquesta manera, en la prova d’ahir es va mostrar molt conservador i no va voler arriscar, ja que només havia de sumar 17 punts. En aquest context, tot podia passar encara que podrien haver-hi hagut algunes sorpreses però finalment, amb concentració i serenitat, Puig va efectuar una cursa amb cap, acabant amb una desena posició a la primera mànega que li permetia assolir els objectius. Ja amb els deures fets, a la segona mànega va augmentar el ritme i es va col·locar amb el cinquè millor temps que li feien millorar la posició. El guanyador de la cursa va ser rus Aleksei Bugaev mentre que el suec Aaron Lindstrom va ser segon i el també rus Aleksander Alyabuev, tercer.

