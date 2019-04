Casabella i Gerber, al top 30 de Madonna di Campiglio

Mateu Bracque Organitzador de Fridays for Future a Andorra

Cal ajustar la convivència des del positivisme i no el simplisme

Va ser en una prova en la qual, en categoria masculina es va imposar el català Oriol Cardona mentre que l’italià Robert Antonioli va ser segon i el suís Iwal Arnold va ser tercer. En categoria femenina, la victòria va ser per a l’eslovaca Marianna Jagercikova mentre que la suïssa Marianne Fatton, segona i la també suïssa Arina Riatsch va ser tercera. En espoir masculí, el guanyador va ser el francès Thibault Anselmet mentre que el suís Arno Lietha va ser segon i l’italià Nicolò Ernesto Canclini, tercer. Així mateix, en espoir femení, va vèncer la suïssa Arina Riatsch mentre que la francesa Lena Bonnel va ser segona i Mara Martini, tercera.

Sergi Casabella i Gerber Martín van ser els millors classificats a l’esprint de la Copa del Món de Madonna di Campiglio en la qual van aconseguir la 25a i la 30a posició respectivament. David Pérez va ser 32è i Carles Serra, 33è i, per la seva banda, David Albós no va prendre part de la sortida.

Per El Periòdic

