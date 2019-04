Més de 20 centímetres de neu pols acumulats

Mateu Bracque Organitzador de Fridays for Future a Andorra

Quant a la qualitat de la neu, ahir tots els dominis la presentaven en estat pols mentre que dimarts era primavera a Grandvalira i a Ordino Arcalís; i pols/dura a Pal Arinsal. Així mateix, els gruixos de neu més elevats es trobaven a Ordino amb 140 cm a la cota mínima i 200 a la màxima, seguit de Pal-Arinsal (75 i 115) i per últim lloc hi havia Grandvalira amb uns gruixos d’entre 40 i 110 centímetres.

Així mateix, apuntaven que tenien «tots els sectors oberts connectats per pista, amb 180 km esquiables i el 85% d’instal·lacions en funcionament. Les condicions per a la pràctica dels esports blancs han millorat notablement i Grandvalira encara la Setmana Santa amb bones perspectives quant a les condicions de les pistes i amb els serveis d’Escola d’Esquí i Snowboard, activitats, restauració i après-ski operatius».

Les nevades dels darrers dies donen esperances a les estacions d’esquí, que encaren Setmana Santa amb optimisme. En aquest sentit, Grandvalira va exposar que fins ahir al migdia ja havien rebut 20 centímetres de neu pols. «A més, continuen les precipitacions en forma de neu i es mantindran, segons indiquen les diferents previsions meteorològiques, com a mínim fins aquesta nit», afegien.

Per El Periòdic

