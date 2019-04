La UHA estudia mesures de conciliació laboral i familiar

El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos, va exposar ahir en un homenatge a les dones del sector que la conciliació laboral i familiar «s’hauria de tractar». En aquest sentit, va comentar que «hem de tenir en compte que al nostre sector hi ha moltes dones que tenen situacions complicades, fills a càrrec seu i moltes d’elles han de tirar endavant casa seva soles». «Crec que aquestes situacions s’haurien de considerar molt seriosament», afegia. Tot i això, Ramos considera que a hores d’ara «ho estem valorant, aquesta és la nostra posició, però creiem que és un tema que s’ha de treballar».

Segons va exposar el president de l’entitat, malgrat que no tinguin dades concretes, el percentatge d’homes i dones que treballen en hotels està igualat. «Inclús en alguns establiments el nombre de dones treballadores supera el d’homes», apuntava. Tot i això, la majoria de dones «es concentren en el sector de neteja i recepció. A la restauració també però potser encara imperen els homes», afirmava. Quant a les dones que ocupen càrrecs directius, va manifestar que «a nivell general no tenim aquesta dada, sé que es va fer aquesta enquesta però no tenim el resultat». De totes maneres, va estimar que també està igualat.

Una temporada estranya

D’altra banda, Ramos va valorar que la temporada d’hivern d’enguany ha estat «una mica estranya, sobretot pel tema de la climatologia. Va costar que arribés la neu i quan ho va fer en va venir molta però quan estàvem contents, a finals de febrer, va començar a fer calor. No podem dir que hagi estat una temporada dolenta, de fet no considerem que encara hagi acabat perquè hi ha marge fins a després de Setmana Santa». Tot i això, va explicar que «els números estan per sota de l’any passat, amb un percentatge que potser no és gaire significatiu. La tendència dels últims anys era que pugés tant l’ocupació com el preu, però enguany s’ha aturat».

Pisos turístics

Quant als allotjaments turístics, va valorar positivament la feina que s’està fent des del ministeri i de les inspeccions que es duen a terme als pisos. «És un tema que caldrà veure com acaba, realment des de Turisme s’han posat molt seriosos amb aquest tema. Encara no tenim un retorn efectiu de la feina que s’està fent però creiem que serà molt positiu pel sector, pel visitant i, en definitiva, pel país».