Desestimat el recurs de la dona que va intentar matar l’exparella

El Tribunal Superior va desestimar ahir el recurs d’apel·lació interposat per la defensa de la dona que el març del 2017 va intentar matar la seva exparella i a la qual Corts va condemnar a 5 anys i mig de presó per un delicte major de temptativa d’homicidi i a sis mesos més de garjola per un altre de maltractament en l’àmbit domèstic. La dona va manifestar durant el judici que «estava encegada d’amor» en els moments dels fets i la defensa va rebaixar-los a un delicte major de lesions amb arma. En aquest sentit, sol·licitava dos anys de presó, dels quals ferms els 16 que va passar a la Comella mentre s’instruïa el cas.



«La meva intenció no era matar-lo. Volia recuperar-lo», va declarar la processada. Dos mesos després d’acabar la relació sentimental, la dona va assabentar-se que el perjudicat havia refet la seva vida i va tornar a Andorra amb el propòsit de recuperar-lo. L’acusada va entrar a casa de l’exparella, situada a la urbanització d’Incles, i es va amagar en un armari fins que l’home va arribar.



La víctima no va donar peu a cap conversa i va demanar-li que marxés de casa, segons va explicar davant del batlle instructor. Ella, però, va insistir en la reconciliació i es va desencadenar un forcejament que es va saldar amb múltiples agressions. Concretament, la víctima va rebre tres atacs al tronc superior amb tres ganivets diferents i dos cops al cap amb un pot de maionesa. L’agressió més greu va ser un apunyalament al coll amb un ganivet de serra que li va travessar les tiroides i la cavitat bucal. «Quasi s’ofega amb la seva pròpia sang», va detallar la Fiscalia. Des de l’hospital de Meritxell va ser evacuat amb helicòpter al Sant Pau de Barcelona, on va estar ingressat a l’UCI durant sis dies.



La processada, a més, haurà d’indemnitzar la víctima i el seu fill, que va estar present durant l’atac, amb 13.549 euros. També haurà de pagar a la CASS 2.682 euros. Després de complir la pena de presó, serà expulsada del país durant 20 anys.