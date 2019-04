El TS ratifica la pena de presó a l’home que va abusar de la fillastra

El Tribunal Superior va ratificar ahir la sentència dictada per Corts el 18 de desembre a l’home resident de 36 anys acusat d’abusar sexualment de la seva fillastra, que tenia 13 anys durant els fets, a quatre anys de presó i a quatre més de tota prohibició de contacte amb la víctima. La defensa va presentar el recurs insistint en la «manca de congruències entre les paraules, els fets i actes de la jove». La segona instància, igual que la primera, considera provats els fets que van passar entre el 22 de maig del 2017 i el 24 d’octubre del mateix anys, en els que la menor va patir tres episodis d’abusos amb tocaments i «petits favors» que incloïen la petició de realitzar masturbacions.



Tot i que el processat va negar reiteradament les acusacions durant el judici, on va afirmar que «les filles de la meva exdona les considero com si fossin meves», el tribunal el va culpar de tres delictes majors: un de continuat d’actes sexuals sense consentiment, un d’abús sexual amb prevalença a menor d’edat i un altre d’exhibicionisme. Corts també el va penar per un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic.



La doctora i psicòloga forense que va elaborar els informes psicològic i pericial va indicar durant la vista oral que «el relat de la menor era congruent i estructurat, francament creïble segons els protocols amb els que treballem». També tenia una «consistència en els temps». A més, la víctima, durant la realització dels informes, patia una depressió «greu» i símptomes d’estrès posttraumàtic «elevats».



L’acusat, que no tenia cap antecedent de pederàstia ni d’hàbits libidinosos abans dels fets judicialitzats. «Fa 11 mesos [des que el van arrestar] que em pregunto perquè la mare i la filla m’acusen d’un delicte tan lleig», va manifestar durant el judici a Corts, celebrat el 20 de novembre.