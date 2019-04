El Superior tomba l’apel·lació de l’engarjolat per l’operació ‘Roca’

Un dels quatre joves residents processats per l’operació Roca contra el tràfic de marihuana i haixix, efectuada per la Policia el 2 d’octubre del 2017 a Encamp, va apel·lar la sentència de Corts dictada el 18 de desembre i ahir el Tribunal Superior va declinar el recurs interposat. La resolució el castiga a tres anys i mig de presó, dos dels quals ferms –que ja compleix a la Comella des del dia de la intervenció policial–, a l’expulsió del Principat durant 15 anys i a una sanció econòmica de 1.500 euros.



La Policia va provar que el processat era el principal implicat de la trama, que va constituir «un important punt de venda de droga al detall a Encamp»: adquiria els estupefaents, els manipulava al seu domicili i els venia «indiscriminadament» a joves i menors d’edat, amb «l’agreujant» que el seu domicili estava situat a poca distància de dos centres escolars i del complex esportiu d’Encamp. Les transaccions també es feien al domicili, que, segons la Fiscalia, es va convertir «en un punt de consum habitual freqüentat per menors d’edat».



En l’operació policial, a més, els agents van comissar en l’immoble 2.650 grams de bolets al·lucinògens en cultiu, 33 grams llestos per al consum, i 1.000 euros en bitllets.

Altres penes

Dos encausats van rebre penes d’entre 12 i 30 mesos de presó condicional i un quart va ser absolt. Tanmateix, tots han hagut de fer front a contravencions penals per consumir estupefaents. Els quatre detinguts i processats tenien entre 20 i 21 anys en el moment dels fets i, per tant, les penes apliquen l’atenuant de ser menors de 21 anys, segons estipula el Codi Penal. És a dir, van tenir una disminució de la responsabilitat.