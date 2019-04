El Govern estudia «fórmules» per fer el pàrquing al vial

L’estira-i-arronsa entre el Govern i el Comú de Sant Julià de Lòria pel vial sembla no tenir fi. Després de la polèmica sorgida durant el cap de setmana per la proposta electoral de DA d’incloure un pàrquing al desviament lauredià –quan en ple debat al Consell General tant el ministre d’Ordenament del Territori, Jordi Torres, com el cap de Govern, Toni Martí, van afirmar que la seva construcció no era segura–, ahir el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, va afirmar que el ministeri ha trobat «fórmules» que «sense encarir l’obra més enllà del raonable» permetin afegir places d’aparcament a la construcció actual. Ara bé, on es faran –i si el comú hi estarà d’acord o no– Cinca no ho va poder concretar i va demanar esperar a la presentació pública oficial, que ningú sap tampoc quan serà, ja que dependrà del nou Govern.



L’objectiu de tot plegat, va considerar el ministre en funcions, és fer conjugar dues realitats: d’una banda, la pretensió legítima dels ciutadans de la parròquia de millorar la seva qualitat de vida sense embussos de trànsit permanent i, de l’altra, impedir que el mateix desviament afecti directament el comerç i l’economia del poble. «Per evitar això, el comú sempre ha insistit a guanyar places d’aparcament per incentivar els visitants a aproximar-se al nucli urbà», va admetre Cinca.

Cronologia dels fets

Malgrat assegurar que li sabia «una mica de greu» parlar del vial de Sant Julià perquè és un «tema que està al centre del debat de la campanya» electoral i la sala de premsa del Govern no és el «lloc oportú» per tractar-lo, Cinca va fer memòria per recordar que l’Executiu ha anat avançant en la definició del vial de manera «coherent», tot i que «segurament no de l’única».



Segons va explicar, l’any 2011, el Govern va entendre que «desplaçar 500 metres l’embut que es genera a l’entrada de Sant Julià no ens arreglava res» i la millor solució que es va trobar per abordar l’obra va ser desdoblar la carretera des del pont de Fontaneda fins a la frontera del riu Runer. A partir d’aquest desdoblament, va assenyalar Cinca, es van iniciar les obres per a la desviació final, actualment en curs.